Casimiro: "Exceptuando el segundo cuarto y la prórroga, hemos competido bien"

Luis Casimiro, entrenador del Betis Baloncesto, lamentó la última acción del partido antes de la prórroga para haber podido ganar en Zaragoza un partido muy igualado.

"Creo que exceptuando el segundo cuarto y la prórroga hemos estado bien, compitiendo. Después de irnos doce abajo al descanso, en el segundo tiempo hemos hecho un buen trabajo en defensa y en ataque. Le dimos la vuelta la partido. Al final, se decide y se nos escapa en la última jugada. Lo tenemos en la mano, una penetración, puede haber falta, se puede pitar o no pitar. En esa situación se nos escapó el partido", indicó Casimiro.

"Ya en la prórroga hemos ido a contracorriente siempre y no hemos podido tener el tono del segundo tiempo", concluyó el preparador verdiblanco antes de dar las gracias al público maño por el recibimiento dado tras pasar como entrenador por Zaragoza: "Contento por esa situación del público. Feliz porque yo estuve aquí cuando no podía disfrutar de la afición la temporada después de la pandemia en la que no hubo público. Que hayan tenido este reconocimiento conmigo me hace feliz. Gracias al público por acordarse de mí tramo en este club".