El Betis Baloncesto en Málaga, a poner actitudes en espera de las aptitudes

Luis Casimiro dio un toque de atención a su plantilla tras la última derrota contra el Básquet Girona en casa. Vio lo que cualquiera que estuvo en San Pablo sintió y el mensaje que lanzó en público seguramente lo repitió, multiplicado por mucho, en el vestuario: la actitud debe ser innegociable: “No me ha gustado el espíritu con el que hemos jugado casi todo el partido. Y soy yo el máximo responsable de lo que pase en la cancha. Hay que jugar con más tensión, más agresividad y energía, siendo responsables de lo que nos jugamos en cada partido”, señaló.

Aviso para navegantes antes de afrontar el primero de los duelos andaluces de la temporada visitando a un Unicaja (12:30) que tampoco acaba de arrancar y que, con sólo un triunfo más en la mochila, viene de perder ante la Penya evidenciando problemas en ataque, como el cuadro verdiblanco, que debe buscar una alternativa a ese small ball que ha instaurado, porque cuando los triples no entran no hay plan B para llevar el balón a los interiores. El Evans-sistema no es infalible y tarde o temprano los rivales ajustarán sus defensas, por lo que el Betis necesita dar una vuelta de tuerca para no fiarlo todo a la inspiración del base norteamericano.

Y un buen inicio será redoblar los esfuerzos en defensa. Todavía no ha dejado el Betis a ningún rival por debajo de los 80 puntos y para eso, como decía Casimiro, se requiere de una energía extra en la retaguardia para llegar a las ayudas y elevar el nivel. Sin aptitudes defensivas, al menos la actitud es innegociable.Como en el ataque. Es cierto que la configuración del juego interior cojea. Todos los cinco son de un perfil muy parecido: blanditos, poco físicos, altos pero sin peso e incapaces de generarse por sí solos canastas, por lo que necesitan que los surtan de balones para que sólo tengan que levantarse bajo el aro y machacar.

Tiros libres El Unicaja, con un 67,6%, es el peor equipo en esta faceta, aunque el Betis no anda mucho mejor: 69,9%

El griego, para colmo, abusa de su decente mano desde el perímetro para alguien de su talla, pero lo que debería ser un recurso se ha convertido en tónica general y ya ni sorprende. Contra el Unicaja se encontrarán a un pívot parecido a Marc Gasol, quien ya les dio muchos problemas. Con dos culazos el ex NBA se plantaba bajo el aro para anotar con facilidad y Lima, con menos calidad que el catalán, buscará lo mismo. La clave con el brasileño será no dejarlo acercarse. Que no tire. Mandarlo las veces que haga falta a la línea de tiros libres, ya que su actual 3/10 desde la personal invita a ello.

Pero este Unicaja que ha revolucionado su plantilla con nueve fichajes, algunos viejos conocidos por el Carpena como el propio Lima, Will Thomas o Ejim, tiene otros interiores que pueden hacer daño como David Kravish, el propio Thomas o Dylan Osetkowski, a quien habrá que vigilar desde el triple. Su 0/5 en Badalona, como el 1/9 de Bertans la pasada jornada, no es lo normal.

Evans, el faro que ilumina a este Betis, tendrá, además, trabajo extra frente a Tyson Carter, un director de juego de condiciones muy parecidas a las suyas que cuenta con el apoyo de Kendrick Perry, quien tras su buen Eurobásket está por debajo de las expectativas creadas.

Barreiro, Alberto Díaz y Brizuela siguen de la mala temporada del curso anterior. Y son piezas básicas para un Ibón Navarro que rota bastante a sus jugadores. Más que Casimiro, que en el último cuarto ante el Girona apenas usó hombres llamados a ser importantes como Hill, que ocupa plaza de extracomunitario, o un ex NBA como Kurucs: cero puntos entre los dos en el acto decisivo. También es verdad que jugaron poco: tres minutos el primero y 2.14 el letón. De hecho, en esos 10 minutos finales de último partido sólo anotaron dos: Evans (13) y BJ Johnson (3), otro de los que debe poner más actitud y no defender como ataca, porque los aleros rivales vienen haciendo mucho daño. Si no hay aptitud, al menos actitud.