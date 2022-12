El Betis Baloncesto se clasifica para la Minicopa

El Betis Baloncesto estará presente en la próxima Copa del Rey. Al menos su conjunto infantil, que se ganó el derecho a jugar la Minicopa al ganar su tercer encuentro en la fase de clasificación.

Los verdiblancos han sido campeones del Grupo D, después de superar en el tercer y decisivo partido al Manresa por 83-58. El conjunto catalán, como el sevillano, llegó a este tercer encuentro tras ganar los dos primeros ante el Fuenlabrada y e Breogán.

En su debut el cuadro heliopolitano se impuso al Fuenlabrada por 97-75 y este miércoles por la mañana superó al Breogán por 58-88. por la tarde se midió el Betis con el Manresa, en un choque en el que el ganador obtendría la clasificación directa ara la Minicopa. El cuadro hispalense dominó desde el principio y logró el premio.

Los verdiblancos protagonizaron uno de los vídeos del campeonato cuando hicieron en el vestuario una videollamada a Manu Pérez, compañero que ha podido estar en esta fase previa. Sus compañeros del Betis Baloncesto lo tuvieron presente en todo momento dibujándose su dorsal en el brazo y celebrando las victoria con él.

Manu Pérez no ha podido estar hoy en la Fase Previa de la #MinicopaEndesa, pero solo presencialmente… 😜Sus compañeros del @RealBetisBasket lo han tenido presente en todo momento: se han dibujado su dorsal en el brazo y no podían no celebrar la victoria con él 🔝🍇🤪 pic.twitter.com/HqQHPT6FxO