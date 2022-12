El Betis Baloncesto, a competir con lo que tiene en Badalona

Dos jugadores con muletas, otro, Pablo Almazán, con cara de no haber dormido en cuatro días y que un tren le ha pasado pro encima al estar saliendo de un proceso febril; Tsalmpouris tocado... y sin fichajes. De momento ni viene ni se espera a nadie y en Badalona el Betis Baloncesto afrontará un importante choque ante el Joventut (20:30) sin ningún ala-pívot. Y eso que hace ya más de 10 días que se dio oficialidad a la salida de Rodions Kurucs. Y eso que desde el verano Nzosa anda arrastrando una lesión por la que ha acabado pasando por el quirófano. Y eso que en el último partido cayó lesionado, para mucho tiempo, Eulis Báez. Y eso que el equipo está, otra vez, en puestos de descenso y peleando por la permanencia una temporada más... Pero, por lo que sea, porque antes no había un dinero que sí lo hay desde que se liberó la masa salarial de Kurucs, o porque el mercado da para lo que da y este Betis no es aquel Cajasol o Caja San Fernando que atraía a casi cualquiera, o porque los problemas generados por la deficiente planificación obligan a hacer más de un movimiento y hay que dar cada paso con seguridad..., por lo que sea, Luis Casimiro se presentará en el Olímpic con los 10 jugadores que tiene en nómina y que sólo han podido ganar dos de los 12 partidos disputados ya.

Y con ese panorama toca visitar a uno de los conjuntos más en forma de la Liga Endesa y que ha encadenado siete triunfos seguidos en la ACB, en la que no pierde desde el 5 de noviembre cuando cayó en su visita al UCAM Murcia. Como local la Penya sólo ha perdido un partido, pero desde eso ha llovido, ya que fue en la primera jornada ante el Bilbao Básket. El técnico, Carles Durán, se sustenta en un grupo bien asentado con una mezcla perfecta entre juventud y experiencia y con un bloque nacional con mucho peso, al contrario de lo que ocurre en el plantel verdiblanco. Tomic comanda desde la pintura a la Penya, precisamente una de las posiciones en la que el Betis busca refuerzos para cambiar la dinámica. Gerun tendrá trabajo con el croata, tercer jugador de la Liga en valoración y quinto en rebotes.

Pero el juego de los verdinegros no pasa por el balcánico en exclusiva, sino que cuenta con un equilibrado balance exterior-interior que obligará al conjunto sevillano a no desconectarse en ningún momento. Kile Guy por fuera, con la explosividad de Andrés Feliz y la dirección de Vives; la sapiencia de Pau Ribas, el trabajo y calidad de Ventura; Ellenson, Birgander y Tomic por dentro; y la polivalencia de Parra, un todoterreno que alternará la posición de alero y ala-pívot a la espera de que la entidad catalana fiche un recambio para William Howard, que este martes dejó de pertenecer a la disciplina del club.

El Joventut encadena siete victorias seguidas en ACB y en casa sólo perdió en la primera jornada

Pero al menos el Joventut dispone de Ellenson como cuatro. Casimiro se verá obligado a mover de sitio a varios jugadores para cubrir esa posición, en lo que la entidad le da por firmar a algún refuerzo. Serán Pablo Almazán y Tsalmpouris, los dos jugadores que han estado tocados esta semana, los que hagan de ala-pívot improvisados. De su acierto exterior dependerá en buena media que el Betis se mantenga en el encuentro porque si al granadino lo suelen flotar los rivales, el griego tiene un buen porcentaje en el triple y tendrá a sus defensores más encima, generando espacios que otros compañeros pueden aprovechar. Incluso BJ Johnson, según indicó el propio Casimiro, podría echar una mano en ese puesto.

Muchos jugadores intercambiando posiciones y pocos efectivos de los que tirar, lo que requerirá un esfuerzo de cada uno de ellos ante la corta rotación de la que dispone el técnico verdiblanco. Con una decena de jugadores se presenta el Betis en Badalona. Y tres cupos de formación. Cumpliendo la norma en el acta, pero a nadie se le escapa que si no hay movimientos, en plural, el milagro del pasado curso parece irreal.

Y es que Evans, el jugador más valorado de la Liga y el máximo anotador, necesita más apoyo de sus compañeros. El problema es que la pasada campaña tenía a Jacob Wiley o Pasecniks para rematar el trabajo, además de un Bertans que se animó en el tramo final y un acertado BJ Johnson. Este curso el alero norteamericano está más apagado, el letón apenas está en un 25% de acierto –siendo el tercero que más ha tirado con 82 intentos, sólo superado por los 84 de Salin (46,4%) y los 93 de McFadden (39,8%)– desde más allá de la línea de los 6,75 metros y los referentes interiores son incapaces de levantarse cuando les llega el balón debajo de la canasta.

Sin el pasito adelante en defensa deseado, sólo la inspiración en ataque permitirá al Betis competir ante el quinto equipo más anotador de la ACB y el cuarto en valoración. Evans tiene puntos, como Hill. Deben sumarse a ellos jugadores como Bertans y BJ Johnson elevando el 33% de efectividad, ya que por dentro sufrirá mucho y los interiores bastante tendrán con intentar frenar a Tomic, Birgander y compañía. Pero hay que jugar y en tiempos de Navidad los sueños se cumplen.