El Betis Baloncesto no cuenta con uno de sus campeones del mundo sub 19 para la LEB Oro

Nada hay, de momento, que echarse a la boca en el Betis Baloncesto, más allá de la firma de acuerdos con colegios para aumentar su escuela. Poco se sabe del proyecto del primer equipo, de nuevo en la LEB Oro, más allá de la confirmación de Javi Carrasco como primer entrenador y la apuesta por el canario Armando Guerrero como director deportivo. De la plantilla hay pocas noticias, aunque este periódico puede adelantar que el equipo no le dará la oportunidad a una de sus jóvenes promesas como David Gómez.

Y resulta extraño que un jugador como el sevillano no tenga sitio en un plantel low cost de LEB Oro en el que el ascenso no es un objetivo para la entidad verdiblanca. El espigado alero, que este verano se ha proclamado campeón del mundo sub 19 con la selección española, jugó la pasada campaña en LEB Plata logrando el ascenso a Oro con el Tizona de Diego Ocampo, teniendo una presencia importante especialmente en la segunda parte del curso yendo de menos a más.

Alcalareño, canterano y renovado hasta 2026 el año pasado con sus 2,05 metros de altura, resulta incomprensible que en la situación actual el Betis no le dé la oportunidad de ser integrante de la primera plantilla en una temporada en la que la reducción presupuestaria es más que evidente y competirá en la segunda categoría nacional sin objetivos ambiciosos, a priori.

En una situación parecida puede estar Luis García, alcalareño también y renovado igualmente hasta 2026 cuando el Unicaja se interesó por él. También viene de ser campeón del mundo sub 19 tras una campaña que inició en Menorca y acabó en Talavera.

Otros dos canteranos con contrato están pendiente de su futuro. Pablo Marín jugó en LEB Plata con el Zamora y este verano ha estado concentrado con la selección sub 21 3x3. Magassa es el otro que ha jugado cedido esta pasada campaña. En su caso en LEB Oro, aunque el Juaristi acabó descendiendo. Promedió 5,5 puntos en algo más de 17 minutos.