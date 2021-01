El triunfo ante el Unicaja, el segundo sobre el cuadro malagueño en apenas un mes, debe marcar el camino del Coosur Betis, que trabajará esta semana con la moral reforzada por la última victoria y la tranquilidad de descansar este fin de semana en la Liga Endesa. Después, tocará visitar al Valencia (sábado 6 de febrero), antes de afrontar el parón por la Copa del Rey y las Ventanas FIBA, volviendo a jugar el 28 de febrero en casa ante el Zaragoza.

En la Fonteta deberá el conjunto verdiblanco confirmar la tendencia de los últimos partidos, en los que tira más y mejor de dos puntos, aprovechando también que cuenta con más posesiones derivadas de las recuperaciones y los rebotes ofensivos.

Parece que Joan Plaza va concienciando a sus jugadores que ante el desacierto exterior es mejor lanzar desde posiciones más cercanas, donde cuenta con un Ndoye que cada vez se va haciendo más fuerte en la pintura y con Kay, que rebaña balones sueltos bajo el aro para sumar, además de un Feldeine que ha entendido que hace más daño penetrando que dando pasos atrás y lanzando triples lejanísimos; Randle, capaz de fabricarse canastas él solo; Ouattara, que empieza a aprovechar sus condiciones físicas más cerca del aro; y Campbell, que ha perdido el miedo a entrar a canasta.

En tres de sus cinco victorias alcanzó sus mejores porcentajes en tiros de dos puntos: ante el Valencia hizo un 66% de acierto (27/41), en Málaga un 63% (25/40) y el pasado sábado frente al Unicaja un 61% de efectividad (23/38). Superar al menos el 50% le asegura al Betis, que sigue manteniendo bajas cifras desde la línea de los 6,75 metros, tener opciones, como le pasó ante el San Pablo Burgos (22/42 para un 52%), contra el Bilbao Básket (58%, con un 26/45) o contra el Baskonia en San Pablo (17-34 y un 50%).

Pero no sólo se trata de la efectividad, sino también del número de lanzamientos, en aumento desde la defensa y el rebote. No en vano, el Betis es el cuarto equipo en capturas ofensivas (12,1 de media por partido) y el tercero en recuperaciones (9,55), lo que le da casi 20 posesiones más por choque, si bien los triples siguen siendo un importante lunar. Y es que no siempre se tendrán opciones de ganar con un 20% de acierto desde el perímetro como ante el Unicaja (3/15). De hecho, otros días con esos números no hubo opciones ante el Joventut (5/22 y un 23%), Andorra (3/27 y un 11%) o Gran Canaria (2/10 y un 20%).

Fue precisamente esa efectividad desde el triple 10/26 para un 38%) lo que compensó la falta de puntos de tiros de dos puntos (un 48% con 14/29) en el triunfo frente al Gipuzkoa, aunque bien es cierto que ese día el equipo vasco no exigió lo que otros rivales, aunque la línea a seguir es la de los últimos encuentros, jugando más por dentro aprovechando la velocidad y las ventajas que generan los bases, Feldeine, Borg o Ouattara con el primer paso cuando van hacia la canasta contraria, o conectar con los pívots, una posición en la que Ndoye debe ser aún más dominador.