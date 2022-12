Al Betis Baloncesto sólo le queda esperar un 2023 mejor (93-81)

Con ocho jugadores disponibles. Sin ala-pívot. Dando de alta a un jugador con muletas para cumplir con los cupos de formación, llegando al destino a altas horas de la madrugada por un problema en el avión... Que el Betis Baloncesto haya caído en el Olímpico de Badalona ante el Joventut por 93-81 es lo normal. El guión esperado para un equipo que, pese a todo, compite, o trata de hacerlo de la mejor manera con las pocas armas que tiene, pero que desde la dirección lo están llevando a la descomposición. Todavía no se entiende que casi dos semanas después de acordar la salida de Rodions Kurucs no haya un sustituto. No se entiende que se confiara en que esto saliera bien con un juego interior tan blandito... No se entienden tantas cosas y todo, sin embargo, sigue igual. No ya jornada tras jornada, sino temporada tras temporada.

Para colmo de males, de tener lesionados a Nzosa y Báez y de la marcha pactada de de Kurucs, y de que no haya manera de fichar a nadie, Pablo Almazán y Hill no jugaron ante la Penya. El primero llegaba sin fuerza tras pasar un fuerte proceso febril, mientras que Hill no jugó por decisión técnica de Luis Casimiro.

Aun así llegó al tramo final con opciones. Después de una mala primera parte y llegar al descanso con el partido entregado (52-34), la relajación local, el aumento de intensidad atrás y los puntos e Evans metieron al Betis en el partido. Un equipo que por momentos jugaba con el base norteamericano, Pozas y Cevetkovic juntos, con Tsalmpouris de cuatro y Gerun tratando de frenar a un descomunal Tomic, que anotaba y distribuía juego como el mejor de los directores de juego de los verdinegros –firmó nueve asistencias–, clave en la reacción final local apoyado en la veteranía de Pau Ribas y la potencia de Joel Parras para aplacar a los heliopolitanos.

Tras verse 19 puntos abajo, llegó a ponerse a seis puntos (76-70), pero el Joventut aplacó la reacción bética

El conjunto verdiblanco no bajó los brazos. Llegó a estar 19 puntos abajo al inicio del tercer cuarto (59-40) con Yannick Kraag llevando el peso anotador en su mejor partido con la Penya (13 puntos) hasta ahora. Pero mediado el último acto se vio a seis puntos: 76-70 con cinco minutos por delante. Despertó en el último cuarto Evans para tirar del carro junto a Cvetkovic y Pozas, acertados de desde la línea de los 6,75 metros.

Sin embargo, el Joventut va lanzado en la Liga Endesa por algo. Venía de encadenar cinco triunfos seguidos y fue a por el sexto. El Betis falló dos triples lejanísimos, uno de Evans y otro de Cvetkovic, y tras un tiempo muerto de Carles Duran para llamar a la calma a los suyos, la entrada de Andrés Feliz reactivó al Joventut, de nuevo con las ideas más claras y castigando cualquier error del rival, con Tomic mandando por dentro.

Final de 2022 y esto parece 2016, 2017, 2018, 2020 y 2021. Sólo el 2019, de verdiblanco, se tuvo un buen final de año, pero era en LEB Oro. Ahora, como siempre, sufriendo en el pozo de la clasificación y a la espera de que los fichajes, si llegan, resuelvan este estropicio otra vez.