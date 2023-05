El Betis Baloncesto quiere dejar la salvación a punto en Gerona

Un equipo que suma cuatro victorias en las últimas seis jornadas no tiene trazas de perder la categoría. Las virtudes le capturan la mayoría de los rebotes a los defectos. Y esa poderosa dinámica es la que distingue al redivivo Betis Baloncesto, que visita al Básket Girona decidido a dar otro paso casi definitivo para conservar la categoría. Una victoria le sacan los béticos al Granada, equipo que marca el descenso y que el próximo sábado visita San Pablo después de que los de Casimiro ya ganaran en territorio nazarí, lo que quiere decir que el fin de semana se avista lo más parecido a un play off por la permanencia.

Pero lo primero es lo primero. Lo de esta tarde (19:00) en la pequeña y bella ciudad de Gerona. Llega a Cataluña el cuadro bético convencido de haberle dado la vuelta a la tortilla. El tono agrio de Luis Camisiro en las ruedas de prensa previas y posteriores a los partidos, ha dado paso a un discurso de seca pero franca satisfacción con el trabajo de sus pupilos. No se va a entregar al elogio desmedido porque eso no lo hace entrenador alguno con su equipo, que el exceso de azúcar no le sienta bien a nadie. Pero el competente preparador manchego sabe que su escuadra ha tomado el carril bueno para jugar la próxima temporada de nuevo entre los 18 mejores del baloncesto español.

Aún no hay nada seguro. Deben seguir remando fuerte los verdiblancos, que rinden visita a una formación irregular, que tampoco las tiene todas consigo: tras caer con rotundidad el pasado fin de semana en casa ante el Lenovo Tenerife (72-88) suma una victoria más que los béticos y viene de ganar uno sólo de sus últimos cinco encuentros, un tramo en el que el Betis ha vencido en tres ocasiones.

El pabellón de Fontajau se llenará para alentar al equipo de Aíto García Reneses que si pierde contra un Betis al alza, con cuatro victorias en las últimas seis jornadas, y el Granada vence en casa contra el Casademont Zaragoza (13º) podría afrontar los dos últimos encuentros, ante el propio Zaragoza y el Baskonia, en una situación comprometida.

Kameron Taylor y Marc Gasol, los dos mejores jugadores del equipo, son duda para el duelo del Betis, aunque han entrado en la convocatoria: Gasol apenas pudo jugar cinco minutos en el primer cuarto de la derrota del sábado ante el Tenerife y Taylor se perdió su primer partido en la Liga Endesa.

Mientras, el Betis Baloncesto sigue con su enfermería despejada, algo nada habitual durante la temporada. Y con varios jugadores encadenando actuaciones notables. El primero Tyson Pérez. El hispano-dominicano fue elegido mejor latinoamericano de la jornada 31 tras la cita con el Surne Bilbao.

Pérez firmó en la victoria de los suyos un total 16 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias, una recuperación y un tapón, además de forzar 4 faltas durante los 30:13 minutos que estuvo en la pista. Así, logró 29 créditos de valoración. Quince partidos ha jugado de verdiblanco y en ocho de ellos ha acabado con dobles dobles. Montero y Pargo siguen su estela. Es el momento del Betis Baloncesto.