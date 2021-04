Borg: "No podemos relajarnos"

Las dos victorias ante Estudiantes y Obradoiro han acercado la permanencia para el Betis, pero Joan Plaza no quiere confianzas. Ese mensaje del técnico lo ha hecho suyo el vestuario, que afrontará dos partidos en cuatro días para buscar al menos una victoria más que certifique la permanencia en la ACB.

"No podemos relajarnos tanto todavía. Estamos en una buena posición, pero aún quedan partidos. Los dos últimos contra Obradoiro y Estudiantes han sido muy importantes para nosotros", aseguró Tobias Borg, uno de los jugadores más experimentados del equipo, en Radio Marca.

"Estábamos en un momento muy duro antes de Navidad. Ahora estamos bien, estamos contentos por dónde estamos en la Liga", aseguró el escolta, que resaltó la importancia de Plaza en esa mejoría experimentada por el conjunto: "Hemos cambiado muchas cosas, lo más importante ha sido la actitud que tenemos todo el equipo, empezando por el técnico. Por eso estamos donde estamos. Plaza ha hecho un buen trabajo con nosotros. Hemos mejorado en defensa pero también en ataque. Estamos jugando con ritmo y más decisión".

"Queremos estar más arriba nosotros, tenemos que jugar los partidos que quedan lo mejor que podamos. Nos vienen dos encuentros que van a ser duros, pero vamos a ir con toda la confianza que podamos. El partido más importante va a ser con Manresa en casa, pero hemos jugado muy bien fuera en los últimos partidos, y si podemos ir a Burgos y conseguir una victoria, lo queremos", añadió el escolta.

Sobre su rendimiento individual, Borg también se mostró satisfecho. "Estoy contento y jugando minutos sólidos cada partido. Siento que el equipo tiene confianza en mí y también el coach. Por eso estoy contento, feliz con lo que he hecho esta temporada. No puedo pedir mucho más", indicó el escolta, al que le gustaría seguir una temporada más en Sevilla: "Ahora mismo no tengo contrato para el año que viene. Estoy contento aquí y tengo que hablar con el club después de la temporada y a ver qué pasa. Sería bueno tener un poco de continuidad en el equipo para saber qué hacemos en el club, qué es el club y qué es el Betis".