Casimiro: "Era 'flopping' de Costello, no se puede pitar esa falta"

Luis Casimiro, entrenador del Betis Baloncesto, se mostró en sala de prensa muy molesto por el arbitraje sufrido en casa del Baskonia.

Análisis

"Orgulloso del equipo por cómo ha competido. Por las circunstancias que teníamos a nivel de bajas, estoy orgulloso por el trabajo realizado por los jugadores. Hemos competido bien. Hemos estado vivos en todo momento. Y hemos llegado al final con la opción de un rebote para ganar. Y ahí no se puede pitar esa falta. Es flopping de Costello. Hasta el mismo Costello no se lo espera. Son tiros libres y nuestra opción estaba en haber reboteado. Esa falta nos llevó a la prórroga y ahí defendimos más. Hemos dado 14 tiros libres en cinco minutos".

Baja de Evans

"Veníamos de perder con Girona en casa y de no competir en Málaga. Nuestra obligación era competir. Creo que lo hemos conseguido. Pero sí contento y es lo que nos toca. Hemos dado pasos adelante para competir. Conforme ha ido el partido hemos ido avisando y Baskonia ha agudizado sus armas. Espero que este trabajo no sea flor de un día. Las ventanas nos vienen bien para recuperar lesionados".

Arbitraje

"No pongo en duda el abritraje de la ACB. Creo que es un arbitraje muy bueno. El mejor estamento arbitral de la FIBA. Eso está fuera de toda duda. Ese momento puntual hay que pensarlo más. Es mejor no pitar esa falta para no decidir el partido".