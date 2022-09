Casimiro: "El Betis va a jugar con mucha ambición"

La Supercopa ACB calienta motores. Este sábado arranca con dos semifinales, la primera de ellas (18:30) entre el Betis Baloncesto y el Real Madrid. El equipo anfitrión está con ganas y quiere soñar a lo grande, porque "a un partido todo puede pasar". Ya la pasada campaña casi superan los verdiblancos al conjunto blanco y en el final de pretemporada "todos los equipos están cogidos con pizas aún", en rodaje, afirmó Luis Casimiro, el único de los cuatro entrenadores en liza que sabe lo que es ganar el título (como primer técnico) y lo hizo dando la sorpresa.

"Esto es una gran oportunidad para nosotros. Acabamos la campaña pasada muy bien. Empezamos a diseñar la plantilla sin saber que íbamos a estar en esta Supercopa y cuando nos lo comunicaron nos dimos cuenta de que era una gran oportunidad. Estamos preparados y a nivel mental con muchas ganas y ambición", señaló el preparador manchego, quien añadió: "Por mucho que yo hable de mi experiencia, los jugadores saben que puede pasar de todo y vamos a intentar sorprender al todopoderoso Real Madrid".

El rival es de postín y, evidentemente, la presión es para el actual campeón de liga. "El Real Madrid cada temporada va a tener una plantilla impresionante, con jugadores de primer nivel mundial y sabemos la dificultad que entraña, pero no deja de ser un partido, cinco contra cinco en la cancha. Y tenemos que poner nuestras virtudes en la cancha para tratar de llevarnos el encuentro", explicó Casimiro, que ha disputado tres supercopas y en las tres llegó a la final. "Y una la gané", recordó. La de 2016 con el Gran Canaria, eliminando en semifinales al anfitrión Baskonia (80-84) y en la final al Barcelona por 79-59. "Es un gran torneo de pretemporada, la apertura de la temporada ACB y todos los equipos estamos un poco cogidos con pizas. Tenemos que intentar aprovechar esta oportunidad”.

¿La clave? Hay muchas, pero Casimiro confía en que los suyos mantengan esa personalidad que les permitió remontar al Unicaja (13 puntos en el último cuarto) y llevarse la Copa de Andalucía. "Ojalá mantengamos esta personalidad que la temporada pasada nos costó adquirirla, porque al principio nos íbamos de los partidos y no aparecíamos más. Es importante haber tenido la continuidad en el grupo, sobre todo en la línea exterior, para mantener esas complicidades, roles... Seguro que el rival estará preocupado en frenar a Evans, un jugador con mucha confianza y que está siendo determinante en los momentos clave".

Se acordó Casimiro de su amigo Pablo Laso. "Soy muy, muy de Pablo Laso. Él se retiró como jugador conmigo de entrenador en Valladolid. Es una pena que no podamos saludarnos. Le deseo lo mejor", indicó.

Más allá de esta Supercopa, Casimiro quiere que su equipo encare el curso con "ambición". "Vamos a intentar no sufrir. Cuando haces trabajo de pretemporada intentas simular la competición. Esto es competición con un título en juego y la primera prueba para saber dónde estamos. La competición es la que te marca dónde estás. Sólo recuerdo una pretemporada, que es la que gané con el Gran Canaria la Supercopa. De las temporadas me acuerdo de todas. Esto nos va a venir bien para que cuando venga Valencia en la primera jornada haber tenido esta piedra de toque".

¿Y para qué está este Betis? "No lo sé. No quiero levantar expectativas ni quitar ilusión. Cuando se es ambicioso hay que decir poco y hacer mucho. Hay que hacer mucho cada día, en los entrenamientos, en los partidos... La ambición no es ponerse la camiseta, va por dentro".

Por último, Casimiro valoró la incorporación, por lo que queda de temporada, del griego Tsalmpouris: "Yo lo conocía de Grecia. Lo había analizado bien y sabía de sus posibilidades. Estoy encantado de su incorporación. Es un jugador que viene muy bien en el baloncesto actual, porque es un cinco que puede meter triples y eso te da mucha versatibilidad y te abre espacios. Se ha entrenado bien y el resto de la plantilla lo ha acogido muy bien. Teniendo en cuenta las lesiones que tenemos nos viene bien este jugador. No hubo dudas en mantenerlo. Cuando estén sanos Báez y Nzosa será un problema para mí. Pero bienvenido el problema de hacer convocatorias".