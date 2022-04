Casimiro destaca la capacidad de ganar del Coosur Betis sin depender sólo de Shannon Evans

Nuevo partido clave para el Coosur Betis en su visita al MoraBanc Andorra y el entrenador de los verdiblancos, Luis Casimiro, se ha mostrado ilusionado en la previa con conseguir la tercera victoria consecutiva de los suyos. El entrenador manchego, en esas valoraciones, destacaba particularmente la capacidad de sus hombres para ganar también sin la mejor versión de su estrella, de Shannon Evans, como se demostró contra el Valencia Básket. "Todos los que pensábamos, incluido yo, que teníamos una gran dependencia de Shannon nos lo podemos quitar de la cabeza, podemos ganar también sin él", aseveraba.

Casimiro, sin embargo, no cree que el espectacular base hiciera un mal partido contra los valencianos y lo intentaba argumentar de esta manera: "Es bueno para el equipo, para el refuerzo de todos los jugadores. Nadie hubiese pensado que pudiéramos ganar sin tanta aportación de Shannon. No es que jugase un mal partido, porque al final desbordó e hizo su trabajo, pero la verdad es que no tuvo suerte a la hora de dejar las bandejas, de finalizar cerca del aro… Le faltó esto, porque el resto del trabajo estaba hecho, pero nadie podía pensar que pudiésemos ganar a cualquier equipo sin la mejor versión de Evans. Sin embargo, yo creo que jugó un buen partido, falló tiros cercanos al aro, pero a pesar de no jugar suficientemente bien él, el resto del equipo hizo un buen trabajo y nos permitió que, sin ser el mejor partido de Shannon, pudiésemos ganar y eso yo creo que refuerza mucho al equipo. Todos los que pensábamos, incluido yo, que teníamos una gran dependencia de Shannon nos lo podemos quitar de la cabeza, podemos ganar también sin él".

El técnico manchego se congratula del buen momento que están atravesando los suyos en esta fase tan decisiva de la temporada. "Estamos bien, físicamente no hay ningún contratiempo, exceptuando los de larga duración, como son Travis Leslie y Burjanadze. El resto está recuperándose después del último partido. Con poco tiempo, pero bien mentalmente porque el ganar te ayuda a encarar el trabajo con otra predisposición y, sobre todo, creo que llegamos mentalmente en buen momento y físicamente recuperados", apuntaba Casimiro para recordar que también Cvetkovic está en plenitud de condiciones. "Sasha tuvo ese pequeño esguince de tobillo, pero está bien y está entrenando bien. Físicamente y mentalmente, es el mejor momento para afrontar partidos".

El físico del MoraBanc Andorra

Se vuelven a enfrentar el último clasificado, el Coosur Betis, con el penúltimo, MoraBanc Andorra, pero Casimiro destacaba las virtudes de un equipo confeccionado para mucho más. "Andorra es muy físico, es un equipo fuerte en su cancha y con el ánimo de su afición dan un par de saltos en ese aspecto de trabajo duro, intenso. Espero un MoraBanc Andorra muy metido, concentrado, jugando a un nivel físico increíble y tenemos que intentar estar preparados para afrontar todas esas dificultades que nos pueda oponer el rival".

Insistía mucho el máximo responsable deportivo del Coosur Betis en ese plus de intensidad. "Debemos igualar el aspecto físico, ese componente, que estemos al máximo nivel de intensidad, de energía. A partir de ahí jugar una buena defensa, como lo estamos haciendo, que sepamos leer el partido. También es cierto que Andorra no especula mucho con los tiempos de posesión y, por tanto, si estamos acertados va a ser un partido de más puntos, pero otra vez será clave que el rebote lo controlemos y tengamos ese dominio, que al menos los puntos tras ese rebote no sean directos. Cuando eso sucede el equipo es capaz de tener más solvencia y de ganar partidos. Al margen de tomar buenas decisiones, el rebote es fundamental", analizaba Casimiro.

Cuestión trascendental será la cabeza en medio de ese ambiente que se presupone. "La fuerza mental es determinante, el carácter, sobreponernos a las adversidades, todo eso es básico. Vamos a jugar en una cancha que ya de por sí es más pequeña, que el público está más encima. Creo que han hecho una promoción para que cada socio tenga una entrada más, están revistiendo el partido de importancia y van a crear esa atmósfera, pero debemos disfrutar de ese ambiente y estar por encima de muchas cosas, sabiendo que es difícil. Hay que jugar un baloncesto que sea el que nosotros necesitamos".

Por último, Casimiro le restaba importancia a la posibilidad de que sea un partido muy duro y se ponía en mano de los criterios arbitrales. "Ellos son muy físicos, intentan defender muy fuerte, ir al límite, al máximo, y por eso cometen faltas. Me preocupa lo necesario nada más. Hay que igualar ese componente, porque a partir de ahí el arbitraje pondrá las barreras dentro de lo que se permite en el reglamento. No me preocupa en exceso, me preocupa más nuestra puesta en escena para que sea lo suficientemente intensa para afrontar ese partido", concluía el entrenador del equipo verdiblanco en su disección.