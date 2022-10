Casimiro: "Tenemos que encontrar nuestra seña de identidad"

El Betis Baloncesto afronta una nueva jornada de laLiga Endesa, la tercera en San Pablo donde acumula una derrota, la del estreno del curso con el Valencia Básket, y una victoria, ante el Manresa. Visita el Palacio de los Deportes el Girona de Aíto García Reneses (domingo, 12:30), que cuenta sus partidos por tropiezos en su vuelta a la Liga Endesa.

"El Girona es un equipo muy joven y con talento y quizá por eso puede ser algo irregular, pero cuando se siente con confianza como en la primera jornada contra el Real Madrid es capaz de competir con cualquiera y hacerlo muy bien. Si a eso sumas que tienen jugadores de experiencia como Marc Gasol, Franch o Garino lo convierte en un conjunto compensando. Los resultados aún no tienen que decir nada y tendremos que estar alertas ante un equipo que va a hacer muy buen baloncesto. No en vano su técnico es Aíto García Reneses y sus equipos suelen jugar bien al baloncesto", apuntó Luis Casimiro, satisfecho con la semana de trabajo después de tantos problemas en las anteriores: "Hemos hecho una semana mejor de entrenamientos con jugadores que han completado la semana como Bertans. Pablo Almazán se ha entrenado los últimos días, no así Báez, que se ha perdido algunas sesiones. Pero en lo general, ya que venía diciendo que las semanas de entrenamientos no eran los suficientemente buenas, creo que esta semana sí ha sido de calidad, carga de trabajo y exigencia que debe notarse en los partidos".

Para el preparador heliopolitano, el choque, como cualquiera de los anteriores, es importante, porque cada cita perdida es "una oportunidad que se deja escapar". "Debemos ser conscientes de que cada encuentro que pasa es una oportunidad que perdemos y que tenemos que competir. La clave es competir a nivel de intensidad física y a nivel mental para saber que cada cita es muy importante, porque había 34 partidos y ahora quedan 30. Cada partido que dejemos escapar es una oportunidad perdida", explicó.

¿Y por dónde pasa la mejora verdiblanca? El entrenador bético lo tiene claro: "Tenemos que encontrar nuestra seña de identidad, que pasa por ser más sólidos en defensa, porque encajamos canastas fáciles que hay que evitar, y en ataque saber qué equipo somos, porque podemos dar muchas más asistencias. Hay que seguir encontrando nuestra identidad: correr más el campo, tener más tiros y que compartamos más la bola", resumió Casimiro, para quien afición y equipo deben "crecer todos de la mano". "Hay que hacer ver a la gente y al equipo que entre todos hay que pelear".