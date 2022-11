Casimiro: "Cada partido es un nuevo reto para competir"

Después de la sonrojante derrota ante el Unicaja, el Betis Baloncesto afronta otro duro envite, también a domicilio, ante un Baskonia (domingo, 17:00) que viene de barrer al Maccabi en la Euroliga por 116-87. Es consciente Luis Casimiro del potencial del rival y, sin poner de excusas las bajas que arrastra, pone el foco ensu plantilla con el reto de "dar unpaso adelante para competir".

"Recorrer el parte médico no es necesario, porque si volvemos a hablar de esto suena a excusa. No soy de poner excusas, así que independientemente de cómo hemos afrontado la semana y de los que se han entrenado o dejado de entrenarse, hay que afrontar el siguiente partido como un reto para competir. Venimos de un partido en el que no competimos y nos sacaron del campo. Tenemos que dar ese paso para disputar el partido y encontrar las sensaciones que nos permitan mejorar", indicó el técnico.

Sin hablar de excusas, lo cierto es que el Betis Baloncesto seplantará enVitoria sin Báez ni Kurucs, por lo que "habrá que reinventarse en el cuatro". "Ya lo veníamos haciendo aunque teníamos a Kurucs, pero no vale hablar de los que no están o que Evans lleva sin entrenarse toda la semana y no sé si estará para el domingo. Pero da igual los que estemos. Los que estemos tenemos que dar un paso adelante y ser mucho más sólidos en todos los aspectos del juego y en nuestra mentalidad por supuesto". "Debemos entrenar y trabajar pensando en mejorar. Si mejoramos vamos a competir, pero si sólo pensamos en que tenemos que ganar y no hacemos las cosas necesarias para competir y llegar con opciones al final no lo estaremos haciendo bien. El tema del aspecto mental viene por ahí, por la intención de mejorar, querer aprender y ponerlo todo a disposición del equipo", añadió.

Por eso el preparador bético se centra en su plantilla, pese al alto nivel del rival. "Lo primero es pensar en nosotros. En dar ese paso adelante que tanto necesitamos. Hablar de Baskonia es hacerlo de un conjunto de Euroliga. Ahora mismo está jugando con una gran confianza y es el mejor equipo en tiros de dos puntos y de tres puntos. Tiene rachas de acierto como demostró ante el Maccabi… Es un conjunto con muchas armas y peligro y que en su casa está jugando todavía mejor, pero todo pasa primero por nosotros. Después miraremos al rival", argumentó el técnico, conocedor de que "Baskonia es de los que más puntos por posesión mete". "Por eso debemos intentar que no corra al contragolpe ni tiros fáciles bajo el aro. Es un equipo que encuentra bien los tiros abiertos y con un alto porcentaje desde el triple. Hay que intentar bajar su anotación desde la defensa y otra clave es la disputa del rebote".

Este partido es el íltimo antes de un parón por las ventanas FIBA, lo quele vendrá bien al Betis Baloncesto para "recuperarse". "Tenemos muchos jugadores tocados, con problemas y lesiones de media duración. No estará el equipo completo ni podremos entrenar con muchos jugadores, pero nos vendrá bien para adquirir ese punto de salud que nos vendrá bien apara afrontar lo que viene después que es sumamente importante", señaló.