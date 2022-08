Casimiro, "satisfecho e ilusionado" en el inicio de la pretemporada

El Betis Baloncesto ya ha iniciado su pretemporada. No están todos los que son, pero Luis Casimiro ya tiene su plantilla cerrada en este inicio de trabajo que ha empezado con la mitad de los jugadores, ayudado por canteranos, Txemi Urtasun y Casanova para poder iniciar el trabajo, que arranca en la pista sótano del Palacio de los Deportes de San Pablo al estar acuchillando el parqué de la pista principal. El entrenador bético está "satisfecho" con la plantilla que le ha quedado, pero no lanza las campanas al vuelo porque es consciente de que el equipo viene de una "permanencia sobre la bocina". "Vamos día a día, entrenamiento a entrenamiento, y a ver dónde nos pone la cancha", indicó.

Tras unas previsiones nada optimistas al principio, los plazos se han acortado y el técnico manchego espera que a la vuelta del torneo de Lisboa ya puedan entrenarse con normalidad, lo que le da cierta tranquilidad. "Ha habido falta de información y yo he tensado bastante la cuerda. Hoy en día hemos hablado con empresa que está realizando el trabajo y en 8 ó 10 días podremos usar la pista principal. Es un tiempo salvable. Lo que no veía es que entrenásemos en el sótano toda la pretemporada. Cuando volvamos de Portugal ya estaremos en la pista principal y eso es otra historia. En esta pista (sótano), aun teniendo un buen parqué, no se puede dar el mismo nivel de exigencia, con pared junto a la pista, columnas tras la canasta, el calor hace sudar mucho más al jugador... Entrenar aquí a un alto nivel es jugar con la salud de los jugadores", explicó el preparador heliopolitano al hilo de las palabras de Berdi Pérez el día anterior.

Trabajan de momento Pozas, Almazán, BJ Johnson, Hill, Báez, Nzosa y Sylla; Kurucs, Bertans y Evanas llegarán la próxima semana

Casimiro está contento con la planificación y antes de fichajes puso el énfasis en dos nombres propios. "Contamos con mejor recursos del Betis y eso es cosa de Fernando Moral. Berdi Pérez es el otro nombre a destacar, por su paciencia y saber llevar las negociaciones. Yo como entrenador estoy satisfecho y hay un equipo para sacarle rendimiento. Después la cancha nos pondrá en nuestro lugar", aseguró sobre lo que ha deparado al Betis Baloncesto el mercado veraniego.

No mira más allá del siguiente entrenamiento Casimiro, que como "buen entrenador" vive el día a día" agradeciendo el trabajo de los jugadores y canteranos". No están todos, eso sí, pero el manchego es consciente de que "es un problema que tienen la mayoría de los equipos". "Como entrenador en la actualidad sólo puedo preocuparme de los jugadores que tengo y dónde voy a a entrenar. No puedo pensar ahora en si es un inicio de liga exigente, sino en cómo los puedo usar y sacar lo mejor de cada jugador. Me centro en ver cómo engraso la máquina y saco el máximo rendimiento", indicó.

Sin embargo, es consciente que mantener a Shannon Evans y la forma en que el grupo acabó la pasada campaña genera cierta ilusión. "Hay motivos para ilusionarse. El final de liga fue increíble, creamos dinámicas e ilusión ganando siete de los últimos ocho partidos. Tenemos más abonados que a estas alturas del año pasado, pero necesitamos más gente apoyándonos", dio tras destacar el hecho del "mantener el 60% de jugadores del curso anterior. ¿Y Evans? "Era el que en las quinielas parecía más increíble de retener y la renovación que más destaca. Un jugador no hace equipo. Somos todos, aunque es pilar y una declaración de intenciones de lo que se implica el Betis con el baloncesto".

Casimiro analizó la plantilla apuntando que si bien el juego interior puede generar más dudas cuenta con "mucha energía y atleticismo", aunque reconoce que es la "mayor incógnita". "En baloncesto hay que tener manejadores de balón, que los tenemos; generadores de ventajas, que los tenemos; y finalizadores. Los tenemos también. El equipo está construido para tener de todo y ahora debemos responder a esa ilusión", aseguró.

Cuestionado sobre el último fichaje, Rodions Kurucs, apuntó: "Por la forma de trabajar de Berdi hemos accedido a un jugador que no podíamos imaginar. Es un golpe de suerte. Está aquí gracias a que no cerramos otras cosas dejando pasar opciones por no ponernos nerviosos. He hablado con él y tiene la intención de volver a su mejor nivel. Ha vivido mucho y es muy joven todavía", señaló Casimiro, que destacó cómo algunos de sus compatriotas le dieron un empujoncito para decidirse. "Me dijo que ni Porzingis, ni Pasecniks ni Dairis Bertans le han dicho dicho nada malo de Sevilla ni el club. Embajadores así ayudan".

"Rodions Kurucs es un jugador que no podíamos imaginar tenerlo aquí; es un golpe de suerte y del buen trabajo hecho"

Casimiro espera contar a finales de mes, pasadas las ventanas de clasificación del Mundial, con todos los jugadores ya a excepción de Gerun, que disputará con Ucrania el Eurobásket. Evans, Bertans y Kurucs afrontan con sus selecciones partidos internacionales estos días, mientras que Cvetkovic tiene permiso para incorporarse más tarde al estar recuperándose de una lesión que se produjo en verano entrenándose. No estuvo ayer en la sesión Magassa, quien será cedido a un LEB Oro en los próximos días.

Con estos mimbres, a la hora hablar de objetivos Casimiro es "un poco Simeone" e indica que hay que ir "partido a partido". "Pero esto es de tiempos inmemoriales, no de ahora del Cholo. Día a día, pero siempre con la máxima exigencia y ambición. Venimos de salvarnos sobre la campana y no podemos poner objetivos más allá de la máxima exigencia", señaló, destacando el "altísimo nivel de la ACB", especialmente desde que la amenaza del descenso es una realidad.