Competir, el primer paso para ganar (107-103)

Sin Evans, tras ser barrido en Málaga y ante uno de los equipo más en forma de la Liga Endesa. Sonaba a imposible ganar en el Buesa Arena, pero la fe, casi con lo único que fue el Betis Baloncesto, dicen que mueve montañas. No dio para tanto, pero casi. Porque el conjunto de Luis Casimiro compitió ante el Baskonia los 45 minutos de partido, prórroga incluida, para claudicar por 107-103 ante las faltitas, ahora que se habla tanto de penaltitos, sobre Howard en el tiempo extra, única vía de ataque, árbitros mediante, de los de Joan Peñarroya para batir a un peleón equipo verdiblanco que se agarró a los triples de Tsalmpouris y firmó su derrota con el peor lanzamiento lejano del griego en todo el encuentro.

El cuadro heliopolitano sigue adoleciendo de la falta de un pívot de referencia y de movilidad del balón en ataque. No cambió eso en tierras vitorianas, aunque algo sí que cambió: la actitud. Y eso es capital en cualquier deporte. Jugar con ganas, pelar hasta el final, no entregar la cuchara antes de tiempo y sudar hasta la última gota por el club que te paga religiosamente. O que no se vio otros días por fin se percibió en la cancha y eso puede ser la mejor noticia de un choque que, pese a todo lo bueno, acabó en derrota. Pero cuando se está abajo y se viene de donde se viene, hay que agarrarse a pequeños detalles para no perder la esperanza. Hay fe y hay vida en el Betis Baloncesto.

Y eso que tuvo el triunfo en sus manos en una cancha en la que de verdiblanco el conjunto sevillano no sabe lo que es ganar. Con 85-89 entró en el último minuto el cuadro visitante, después de que Sylla sólo anotase uno de los dos tiros libres de los que dispuso. ¡Ay si hubiera anotado los dos...! Howard acercó los suyos y después BJ pisó la línea lateral, una acción que el colegiado observó con vista de águila porque aun mirando la repetición cualquiera hubiera duda. Él no. Cvetkovic cayó en la trampa y cometió falta sobre el escolta norteamericano en el triple: 3/3 y 90-89, pero Hill puso a los suyos por delante entrando a canasta (una pena que no tomase más veces esa decisión en vez de botar y botar y lanzar desde lejos) poniendo el 90-91 con 22 segundos por delante. A morir en defensa.

Pero a veces no basta con eso. Hay que emplearse a fondo, ser inteligente y tener un poco de suerte. Defendió bien el Betis y el tiro de Giedraitis fue al aro, pero Pablo Almazán se dejó ganar la posición y dio un leve empujón a Costello en la lucha por el rebote que fue castigada con falta.¿ Riguorsa? Tal vez. Pero el empujoncito existió y jugando en el Buesa Arena y siendo el Betis, eso te lo pitan. El interior baskonista erró el primer lanzamiento. Tensión. El segundo entró tras volar alto después de dar en el hierro. Sylla, que se puso las botas a tapones, intentó sacarla, pero no pudo y el choque se fue a la prórroga.

Cinco minutos más en los que el Betis no entendió, o no le dejaron, cómo parar a Howard. Jopan Peñarroya hacía cambios de balonmanos, metiendo al norteamericano en ataque y sacándolo en defensa. Y cada ataque era lo mismo. Balones para él y faltitas para que fuera una y otra vez al tiro libre. El mínimo error verdiblanco se pagaría con una brecha imposible de igualar y tras un triple errado desde su casa de Hill, Marinkovic dio la puntilla con otro desde la esquina. Fue revisado porque parecía estar fuera de tiempo. De hecho, en el instant replay lo parecía. ¿Dentro o fuera? Dentro, por supuesto. Todavía Tsalmpouris le dio vida a su equipo con otro triple (104-103), pero Howard no falló desde la personal y en el último ataque la pizarra de Casimiro salió, la pelota le llegó al griego y, curiosamente, su peor intento lejano selló la derrota hispalense.

Hasta ahí llegó un Betis peleón, sin Evans, su estrella, que sufría en el banquillo. Hill llevó la manija del equipo. A otra velocidad, con otra lectura. Con 23-20 se cerró el primer cuarto y en el segundo la estelar aparición de Tsalmpouris disparó al conjunto heliopolitano, que empezó a creer en que podía ganar. Doce puntos seguidos del heleno, con dos triples, pusieron el 25-32, con un 2-12 de parcial, en el marcador obligando a Peñarroya a parar el choque. Pero Kotsar, azote en los primeros 10 minutos, apareció otra vez para anotar con facilidad cerca del aro y devolver un parcial de 10-0 para llegar al descanso 40-36. Por detrás, pero muy vivo.

De protagonista en protagonista por cuartos, en el tercero Howard fue el hombre encendido: 4/5 en triples , tres de ellos seguidos, para evitar que el Betis se mantuviera por delante y del 46-51 se pasó al 55-51 a golpe de tiro exterior del norteamericano, que al descanso llevaba 1/5. Pero los de Casimiro, con Nzosa debutando por fin, han recuperado el espíritu luchador de la pasada campaña. Siete puntos abajo (60-53) que recuperó con Cvetkovic y Pozas tirando del carro. Desde ese 60-53 hasta el 68-73 que colocó el malagueño, entre ellos sumaron 17 de los 20 puntos verdiblancos. El partido ya se movió en marcadores muy ajustados, con ventajas cortas de unos y otros hasta ese 85-89 en el último minuto que el Betis no supo manejar. Se escapó la victoria por un suspiro. Por un acierto allí o un error allá. Una moneda al aire que quedó del lado local, pero el Betis supo competir. El primer paso para poder ganar.