Casimiro: "A estas alturas de la temporada lo mejor es esto, jugar y apenas entrenar"

Luis Casimiro siempre se ha mostrado sereno en sus ruedas de prensa como entrenador del Coosur Betis, pero ahora no sólo refleja esa sensación, también se le nota relajado por el gran rendimiento que están dando sus jugadores en los últimos partidos. Por ello, en esa concentración posterior a la cita del miércoles en Manresa, donde el equipo no volvió a Sevilla para dirigirse este sábado directamente a Fuenlabrada, se mostraba confiado con las posibilidades de los suyos.

"Venimos un poco con este ritmo que nos ido bien cuando hemos tenido estas semanas tan intensas, pero también con el tiempo justo para recuperar físicamente a los jugadores y empezar a pensar en el siguiente partido en Fuenlabrada. Aunque, la verdad, a estas alturas de la temporada lo mejor es esto”, consideraba el técnico del Coosur Betis sin quejarse para nada de la acumulación de esfuerzos.

Casimiro no quiere echar la vista atrás en los éxitos como tampoco le gustaba antes en los fracasos: "No tenemos que pensar hacia atrás, debemos seguir manteniendo la misma filosofía que hasta ahora. Cuando íbamos perdiendo lo que queríamos era olvidar rápidamente lo que habíamos hecho y pensar en el siguiente objetivo. Debemos hacer exactamente lo mismo, no podemos pensar en qué hemos hecho bien, sino en el siguiente objetivo. Y el próximo es Fuenlabrada, una cancha también muy difícil y debemos pensar en la siguiente oportunidad que tenemos”.

Su valoración del Urbas Fuenlabrada es bastante similar a la que hacía del Baxi Manresa, incluso por las especiales características de su cancha y del apoyo de sus aficionados. "Es también un equipo muy físico, que sabe utilizar esa arma, que juega muy atlético y que va a ser difícil porque ellos en su cancha tienen un extra de energía. Es parecida a la de Manresa, con mucho público, apretando mucho, y eso también hace que juguemos en un buen clima. Ya pasó en Manresa y debemos transformar esa buena atmósfera, ese buen ambiente, para disfrutar nosotros del baloncesto, intentar hacer nuestro trabajo y hacerlo bien”, consideraba el manchego.

¿Y cuál es la clave a su juicio? "Hay dos, un aspecto físico que hay que igualar para competir a su nivel de intensidad y lo otro es el rebote. Cuando lo controlamos nos ayuda a ganar y es ésta la clave. Ellos tienen un equipo que es largo, que pueden venir los puntos desde diferentes sitios, que tienen buenos tiradores, que se pasa muy bien la bola, pero la gran batalla va a estar en el rebote”.

Siguiente cuestión, el cansancio físico por haber jugado miércoles y sábado, pero el técnico no lo considera un inconveniente en este caso: "Estamos ya a un nivel de desgaste que creo que lo que viene bien es esto, entrenar poco, hacerlo pensando en el rival siguiente y en el objetivo más inmediato. Disfrutar la competición y estas semanas cortas nos vienen bien. No hay ningún problema físico y sólo hay que recuperarlos bien para que estén a tope”.

Por último, se le comenta a Casimiro la posibilidad de un desplazamiento de seguidores béticos y lo agradece: "Esperemos que nuestros aficionados se acerquen y nosotros intentaremos recompensarlos desde la cancha. Siempre se agradece cuando hay apoyo desde la grada por parte de tu afición y que el esfuerzo de estar allí tenga su recompensa”.