El Coosur, a sellar la salvación ante el Gran Canaria

El día que todos añoraban ha llegado. El Coosur Real Betis tiene esta noche por delante (21:30) la primera bala para poder certificar su permanencia de forma matemática.

Para ello, el conjunto bético deberá doblegar a Gran Canaria para cantar victoria y poner fin a un curso exigente que podría tener un final feliz. No será tarea sencilla cerrarlo, pero sin duda varios de los equipos implicados se cambiarían por un Coosur Real Betis que puede cumplir el objetivo antes de tiempo y frente a los suyos. Casimiro no quiere hacer cálculos ni quinielas, pero los números están ahí. Una victoria da la permanencia, mientras que si no se gana habrá que mirar a campos ajenos para saber si Bilbao decidirá este fin de semana el futuro en la Liga Endesa.

Los verdiblancos no quieren fallar en una cita clave para lograr el objetivo buscado

En frente estará un Gran Canaria con mucho talento que aspira a cerrar su participación en la pelea por el título. Ganar amarraría prácticamente la octava plaza en la tabla. San Pablo ha colgado el cartel de no hay billetes y presentará un gran ambiente para acompañar a los suyos y meter la primera canasta. Cvetkovic será la única duda hasta el final para saber si Casimiro puede o no contar con todos sus jugadores, los cuales están demostrando un alto grado de compromiso. La plantilla ha entrenado muy bien durante toda la semana, consciente de la importancia del choque, y todos sus miembros están preparados para dar lo máximo en la pista en pos de conseguir una victoria con la que sellar un objetivo que en muchas fases de la temporada parecía una quimera.

Casimiro no sabrá hasta última hora si podrá contar para esta cita con Cvetkovic

Sin embargo, el buen hacer de Luis Casimiro y la llegada de refuerzos ha supuesto un impulso importante en un Coosur que nunca perdió la fe y que a base de mucho esfuerzo y trabajo ha conseguido estar muy cerca de permitir que Sevilla siga manteniendo a su equipo de baloncesto en la máxima categoría.Será crucial en pos de la victoria que siga apareciendo el buen hacer de Shannon Evans, que está tirando del carro verdiblanco con un nivel de baloncesto muy alto. Así se presenta un encuentro que será dirigido por los colegiados Jordi Aliaga, Juan de Dios Oyón y Rubén Sánchez Mohedas, y que se podrá ver en directo por Movistar Deportes 2.