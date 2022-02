Jacob Wiley: "Sé que el equipo lo ha pasado mal, pero podemos darle la vuelta a la situación"

El Coosur Betis ya tiene un nuevo refuerzo para su juego interior en su afán por tratar de abandonar el puesto de colista de la Liga Endesa. Jacob Wiley, ala-pívot de 2,04 e internacional con Macedonia, se incorporaba ayer a la plantilla que entrena Luis Casimiro para convertirse en una de las piezas fundamentales para tratar de reaccionar.

Tras superar el reconocimiento médico, Wiley apuntaba en los medios del club: "Me siento bien, estoy muy ilusionado por venir aquí. Ha sido un viaje largo, pero he venido a Sevilla, que es una ciudad muy bonita y así el viaje es más fácil. Es un gran club, hay mucho talento en el equipo, he trabajado con el entrenador y con el director deportivo antes, son gente estupenda, unos gestores muy buenos. Sé que el equipo lo ha pasado mal últimamente, pero creo que podemos darle la vuelta a la situación".

A la hora de valorar su aportación, Wiley lo tenía muy claro: "Trabajo duro, soy una persona positiva, que juega con mucha intensidad. Haré lo que el equipo necesite que haga. Tan sólo ayudar al equipo, hay mucho talento, por lo que creo que mi rol es poner toda mi energía y ser productivo".

"Quiero decirle a la afición que vamos a luchar. Ganemos o perdamos, creo que se sentirán orgullosos de como luchamos, competimos y afrontamos cada partido", concluía un Wiley que ya estará a disposición de Casimiro para el partido que el próximo sábado enfrentará al Coosur Betis con el Breogán en el Palacio de los Deportes de San Pablo.