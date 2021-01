Plaza: "Los jugadores merecían esta recompensa"

El entrenador del Coosur Betis, Joan Plaza, se ha mostrado muy contento por el triunfo ante Unicaja de cara a dar un paso adelante hacia la salvación.

Partido

"Estamos satisfechos de haber ganado y a un rival de Copa del Rey, de Eurocup. Los jugadores han tenido el premio a su trabajo y merecen esta recompensa. Hemos sufrido y sufriremos hasta el último cuarto de esta temporada".

Triunfos ante Unicaja

"Ganar aquí o allí me da igual. Lo que quiero es que mis equipos vayan a mejor. Cara competitiva fuerte, jugadores que han vomitado en el banquillo en los últimos minutos y demuestra que quieren revertir esta situación".

Paso adelante

"Hay una luz ahí detrás. Trabajando así tenemos opciones de salvarnos. Jugando como contra Baskonia, no. Tenemos las limitaciones que tenemos y tenemos que sobrexplotar nuestras virtudes. Tres cuartas parte del partido fueron con una gran actitud y responsabilidad alta de los jugadores. Jugadores comprometidos por rebotes imposibles".

Arbitraje

"Se los he dicho, hay que primar los ataques. No se puede primar situaciones muy al borde de lo ilegal. Cada uno juega sus armas. Me sabe mal que el baloncesto se desvirtúe por empeorar situaciones defensivas".

Flopping

"Entiendo que es difícil de pitar. Debe de haber un reglamento que debe primar. Pero en general si esto lo viéramos desde arriba es verdad que hay gente que saca partido. Con el flopping se cambió la norma, lo que digo es que hay que favorecer más el ataque que la defensa".

Buena defensa

"En el rol de la orquesta del Betis tenemos limitaciones y para maquillar nuestras deficiencias tenemos que dar un plus en esfuerzo y actitud. Ahora mismo vamos a lo práctico y necesitamos una defensa voraz".

Pérdidas

"De las 13 perdidas, cuatro faltas de ataque, en realidad se han perdido ocho balones. En algunas situaciones arriesgamos mucho. A veces se genera un parcial en contra y es difícil remontar luego".

Actitud

"Estoy satisfecho. Hay una regla fácil, puedes tener mucho talento pero si no tienes actitud el talento queda en segundo plano. Esa es nuestra base principal. La actitud es clave y en equipos pequeños como nosotros eso tiene que estar por delante".