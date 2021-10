Redención o condena total

No le gusta a la gente del deporte hablar de finales con tres cuartos de competición por delante, pero si el encuentro ante el Obradoiro de este sábado (18:00) no lo es para el Coosur Betis, se le parece. No hay título en juego alguno (por desgracia), pero sí que puede marcar un antes y después en el caminar de una Liga Endesa en la que ahora es colista antes de que el calendario empiece a picar hacia arriba. Redención, borrón y cuenta nueva ganando, o una condena y a rezar para que algo cambien en caso de derrota.

A esta séptima jornada llega el conjunto de Joan Plaza con un balance de un triunfo y cinco derrotas, todas consecutivas tras el estreno triunfal, y sensaciones muy malas respecto a su juego una vez enfrentado a rivales con los que debería competir de tú a tú (Andorra, UCAM Murcia, Manresa o Breogán). No lo ha hecho y tras el duelo en San Pablo frente al cuadro gallego da vértigo ver lo que viene, por lo que sacar adelante la cita ante el Obradoiro, que viene de perder por 70-104 frente al UCAM, se antoja fundamental para coger impulso.

No en vano, después de esta jornada el conjunto verdiblanco afrontará dos salidas consecutivas a la Fonteta, ante un Valencia condicionado por las bajas pero de una enorme calidad, y Zaragoza, un equipo que ha empezado con dudas también este inicio liguero. Después llegará a la capital hispalense el Lenovo Tenerife para viajar una semana después para medirse contra el Real Madrid. De vuelta a San Pablo llegará el Unicaja, salida a Badalona para medirse con la Penya y duelo en casa contra el Baskonia.

Queda para eso, aunque es cierto que en el guión de muchos en el club heliopolitano se debía llegar a esta próxima doble salida con tres o cuatro victorias, por lo que hay mucho terreno que recuperar en el objetivo de Plaza de no sufrir como la pasada campaña. Ahora lo está haciendo con un balance de 1-5. Tiene mucho que mejorar el Betis y el duelo ante los de Moncho Fernández, que suma sólo un triunfo más en la clasificación, es una buena ocasión para que las buenas palabras de trabajo, mejora y química del vestuario se reflejen de una vez en la pista.

Se espera el necesario paso adelante de Evans ante dos bases poco anotadores

No será fácil el choque ante el Obradoiro, un equipo con firma de autor que mantiene un sólido bloque de temporadas pasadas con apuestas y veteranía casi por igual. Este curso Ellenson es el descubrimiento anual que el director general del conjunto de Santiago, José Luis Mateo, se ha sacado de la manga. El ala-pívot estadounidense suma a su buena mano por fuera buenos movimientos en la pintura, potenciando el juego interior del equipo junto a Okouo, al que habrá que alejar lo más posible del aro. Agbelese sufrirá ante el que fuera canterano del Unicaja, por lo que una vez todo el peso del juego en la pintura andaluza recaerá sobre un Marko Todorovic que debe dejar de protestar a los árbitros para ir con más convicción sobre el aro contrario.

La salida de Pozas tras siete temporadas obligó al Obradoiro a reforzar la posición de base con el italo-argentino Zurbriggen y el norteamericano Braydon Hobbs, directores de juego poco anotadores que medirán a Evans en su enésima oportunidad de dar el esperado paso adelante.

Los puntos en el perímetro son para un Kassius Robertson que no termina de ser el líder que fue el año pasado, aunque en cualquier momento puede destaparse como el anotador que es, por lo que Bertans y Carrington tendrán trabajo, como Pablo Almazán y Bleijenbergh con un Scrubb que ya sabe lo que es anotar una canasta ganadora este año. Con Beliauskas duda por un esguince de tobillo en los visitantes, las opciones béticas pasan por paliar las pérdidas ante un rival que concede mucho menos y que va mejor al rebote ofensivo, uno de los debe de los verdiblancos. Con los dos peores equipos en porcentaje de acierto en triples frente a frente (29,7% los locales y 30,7%, los visitantes), tener el día desde la línea de los 6,75 metros marcará diferencias.