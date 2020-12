Plaza prefiere darle más entrenamientos a los dos Jerome

No hizo ninguna referencia a la razón principal para que tanto Jerome Jordan como Jerome Randle no se subieran en el avión con destino a Las Palmas de Gran Canaria, pero el motivo para que fuera así ha sido que Joan Plaza prefirió que ambos sumaran dos o tres sesiones de entrenamientos exigentes antes que obligarlos a un largo de viaje para que sólo pudieran disputar algunos minutos y no pudieran adquirir un mejor tono físico con vistas tanto a la trascendente cita con el Fuenlabrada como para el resto de los partidos que llegan de inmediato para el Coosur Real Betis.

El técnico, en su comparecencia, sí apuntó que "Randle llega después de estar parado durante ocho meses por una lesión y habrá que ver cuánto tarda en estar completamente recuperado. De Jordan sí se sabe lo que nos puede dar, porque es un jugador que ha sido importante en todos los equipos en los que ha militado y, además, conoce este club, por lo que nos ayudará".

Pese a no tener un tono de voz muy optimista, Plaza sí apuntó de Randle que "es diferente a Campbell y, además, tiene puntos en sus manos". ¿Eran las opciones números uno de sus preferencias? "Han sido las opciones que ha presentado el club, que como tal hay que aprovecharlas, y sacar rendimiento de ellos es algo que me ocupa a mí".

Plaza apuntó respecto al partido que espera que su equipo pueda dar un paso adelante. "Espero un partido serio y estable, que sean capaces de soltarse el pelo y jugar al nivel que han sido capaces muchas veces a lo largo de su carrera y que aquí han demostrado sólo a cuentagotas. Hemos de ser un equipo serio y estable emocionalmente. Jugaremos contra un rival muy reforzado, muy físico, con mucha capacidad y mucho talento, que va primero de su grupo de la Eurocup, lo cual lo resume todo”, concluyó.

También se refirió a Javier Beirán, jugador a quien el entrenador del Herbalife Gran Canaria, Porfirio Fisac, ha recuperado para su equipo tras varias semanas apartado por motivos disciplinarios. "Es un plus para cualquier equipo. Puede jugar de dos, como está haciendo, de tres y de cuatro, pero también lo haría de base o de pívot. Es, como se dice en inglés, un 'all around player', que tiene cabeza de entrenador y de base. A buen seguro que lo notarán en sus filas", aseveró el técnico bético.