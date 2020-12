El salto inicial ya está perdido

Visita trascendental para el Coosur Real Betis en su comparecencia en Las Palmas para enfrentarse al Herbalife Gran Canaria y la sensación antes de arrancar de haber perdido el salto inicial. La rueda de prensa ofrecida por el entrenador de la escuadra bética, Joan Plaza, no transmitió el mejor mensaje para ser optimistas. No se trata tampoco de ser excesivamente derrotistas, pero desde el punto de vista del realismo lo cierto y verdad es que ninguno de los dos Jerome se montaban en el avión con destino a las Islas Canarias y eso, está claro, no es un dato alentador.

¿Por qué no lo es? Evidente, si ninguno de los dos Jerome, ni Jordan ni Randle, está siquiera para echar una mano de cinco minutos en una cita tan trascendental a efectos clasificatorios, pues no hay que ser un lince para pensar que no llegarán a su pico de mejor momento de forma en mucho tiempo. Nada que ver, por tanto, con la irrupción que tuvo en el curso anterior Erick Green, cuando el escolta llegó y se echó a las espaldas a los suyos desde el primer momento.

Pero esto es lo que le ha tocado manejar a Joan Plaza en su segunda aventura como entrenador de la Liga Endesa en Sevilla. No había más que ver el rictus del catalán durante la rueda de prensa previa, cuando insistía una y otra vez en que ni siquiera había tenido la oportunidad de entrenar aún a Randle y que éste venía de estar ocho meses absolutamente parado, para entender por qué las sensaciones no pueden ser nada halagüeñas en lo referente al futuro más inmediato.

Y todo sucede, además, en las vísperas de cruzarse con un rival teóricamente directo, con un Gran Canaria que partía con la obligación de luchar por los puestos altos de la tabla clasificatoria, pero que en estos momentos sólo tiene dos triunfos más que los béticos y, además, con un partido más contabilizado en la competición. Claro que eso dictan los números objetivos, pero hay que tener en cuenta que precisamente esos dos partidos que separan en el haber a unos y otros han sido ganados por los hombres de Porfi Fisac en las dos últimas jornadas, lo que indica que éstos sí han sabido mejorar a raíz de los múltiples cambios que se han producido en su plantilla en el último mes.

Gran Canaria cumplió con su obligación ante el Gipuzkoa (65-79 a domicilio) y frente al Fuenlabrada (87-71), lo que le ha permitido tener ese colchón de tranquilidad respecto al Coosur Betis, que es el primero en la zona roja de descenso de la tabla en estos momentos. Además, son líderes en su grupo de la Eurocup con cuatro triunfos seguidos.

La llegada de Slaughter, que seguro que les suena a los buenos aficionados al baloncesto del Coosur Real Betis, posibilitó que todas las piezas encajaran mejor en el mecano de Fisac. A los 12 puntos del americano con pasaporte polaco se les unieron otros 12 de Stevic, otro que sí refuerza al equipo de forma inmediata, y 14 de Okoye, una de las estrellas del equipo junto a Shurna.

A partir de ahí todo fue mucho más coral y los canarios ya contaron en sus dos triunfos, qué casualidad, con la participación incluso de un Beirán que parece haber dejado atrás sus rencillas con el entrenador para ser el jugador que más tiempo estuvo en la pista ante el Gipuzkoa y contabilizar 4 puntos y 8 rebotes, además de 3 asistencias. Como el propio Plaza apuntaba en su rueda de prensa, un jugador capaz de hacer de todo y de mejorar el nivel de toda la plantilla.

Eso se espera también de Pablo Almazán, que a falta de refuerzos procedentes del exterior sí se convertirá en una nueva pieza a disposición de Plaza para este encuentro. El granadino ha superado su lesión en el brazo y reaparecerá en un partido en el que TJ Campbell deberá demostrar de una vez por todas el potencial que se le presuponía en su llegada al baloncesto español.

Los canarios llevan dos triunfos más, sumados en las dos últimas citas con Beirán perdonado

Pero no será sólo el base el que deba aportar mucho más. También tienen la obligación de dar un paso adelante Feldeine, Ouattara, Kay y Ndoye. Ellos deben formar el armazón de un Coosur Real Betis que, sin duda, tiene más baloncesto del que ha demostrado hasta el momento. En ese sentido, Plaza, sin prometer absolutamente nada, sí apuntaba a que el nivel de los entrenamientos está siendo mucho mejor y que es cuestión de consolidar durante los partidos esas cosas que está implementando para que los suyos sean mucho más potentes que hasta ahora.

Son los componentes del quinteto que debe sacar las castañas del fuego, pero no son los únicos, por supuesto que no. Por ejemplo, ya comentaba el técnico catalán que está seguro de que Niang puede hacer también un buen partido en esta ocasión a pesar de sus problemas lumbares. Como también se refería otras semanas al papel que considera que le tiene que aportar Obi. En fin, que todos ellos, también Borg, Almazán y hasta Spires junto al joven Magassa, serán muy necesarios para cambiar la dinámica de este Coosur Betis.

Está claro que el salto inicial estaba perdido a tenor del desencanto mostrado por Joan Plaza ante la imposibilidad de montar en el avión a los dos Jerome, pero en el baloncesto se han visto cosas más inverosímiles y será cuestión de remar y remar para tratar de llegar a la orilla. La distancia entre los dos equipos está en dos victorias y sería una gran inyección de moral dejarla en una cuando acabe el litigio programado en el Gran Canaria Arena a partir de las 21:15.