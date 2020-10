Curro Segura compareció tras un encuentro frente al Real Madrid que lo dejó con un mal sabor de boca, no sólo por la derrota sino porque su equipo no pudo mantener el nivel de exigencia los 40 minutos.

"Hemos podido competir mientras igualamos el nivel físico del Real Madrid, pero desde el minuto 25 el partido se rompió. Hasta ese momento les habíamos impedido correr, pero con los triples al contragolpe lograron una cómoda ventaja y se sintieron más a gusto. Dejamos de creer en el partido y no pudimos mantener la intensidad en el último cuarto", explicó el técnico, quien pasó de puntillas sobre la actuación arbitral. "¿Los árbitros? Quien haya visto el encuentro que dé su opinión. Yo lo hablaré con mi club. En un momento puntual con las dos técnicas se desequilibró el partido, sin que tenga que ver con el resultado, obviamente, pero prefiero no valorarlo. Que lo haga quien haya visto el partido".

"El equipo dio todo lo que pudo y no llegamos a competir con un rival candidato a todo", destacó el granadino, consciente de que "sin acierto desde el triple cuesta competir en la ACB". "Tenemos problemas, porque no metemos desde fuera. Estamos tomando buenos tiros, pero es cierto que nos falta frescura para generar más desde el triple", indicó el técnico, que añadió sobre la posible llegada de jugadores: "Si no están Ouattara y Harrow necesitamos fichar. No sabemos para cuándo podrán jugar y esperemos que haya llegada de jugadores de una forma u otra, ya sea de fichajes o recuperando a los lesionados. La cosa es cuánto vamos a esperar a que estén".

Por último, sobre el juego del Betis señaló: "El equipo trata de jugar colectivamente, circulando y compartiendo la pelota. Tanto Ndoye como Niang están recibiendo balones cerca de la canasta pero cuando nos aprietan o jugamos con prisas compartimos menos la pelota".