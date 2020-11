Curro Segura: "Jugamos con ansiedad, pero logramos una victoria importante"

Con un semblante más tranquilo que otros días compareció Curro Segura en la tele-rueda de prensa tras el encuentro, en la que quiso "felicitar al equipo por el esfuerzo y la victoria", la cual dedicó al delegado Curro Ramos, que "está pasando un momento delicado por un familiar".

Sobre el encuentro, el técnico destacó que tuvo "toda la tensión que sabía que iba a tener y eso marcó muchas cosas del juego, como canastas fáciles bajo el aro falladas". "Eso es muestra de la ansiedad con la que jugábamos y la mochila de derrotas anteriores", explicó el granadino, que añadió sobre los recuperados Harrow y Ouattara: "Siguen sin estar al 100%. Han jugado lesionados y hemos arriesgado, porque siguen en proceso de recuperación". Sobre Feldeine, que acabó tocado, indicó: "Desconozco si tiene algo. Creo que se ha hecho daño un en tobillo pero ahora no lo sé".

"Con el equipo por delante en el marcador dimos todo para que el GBC no se metiera en el partido. Ellos lo intentaron con la zona, pero nuestro nivel defensivo fue muy bueno y eso nos dio la victoria", apuntó el entrenador verdiblanco, que añadió: "La ansiedad que había produjo muchas pérdidas en situaciones sencillas que con menos ansiedad hubiese sido distinto. Los nervios no ayudaron y lo tratamos de controlar".

Cuestionado sobre la poca participación de Ndoye, que venía de sostener al equipo ante el Real Madrid (23 de valoración). "No me preguntan cuando otro juega 30 minutos. No es una cuestión que tenga contestar, porque juegan más o menos por las decisiones del entrenador", finalizó, antes de referirse a la importancia de una victoria que "da tranquilidad". "Es un triunfo importante ante un rival directo y ya a pensar en el siguiente. Al final ganamos por 12 puntos. Nos hubiese gustado cerrar antes el partido y vencer por 20, pero hemos sacado una victoria importante"