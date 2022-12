Diciembre y ya con 'finales' para el Betis Baloncesto

En el déjà vu constante en el que vive instalado el Betis Baloncesto, cual Bill Murray despertándose cada día en El día de la marmota, el conjunto verdiblanco afronta otro encuentro vital en su ejercicio de supervivencia de cada temporada, otra vez necesitado del pívot de referencia que cada curso llega a mitad de temporada a arreglar el desaguisado del juego interior. Nada cambia. Año tras año todo es igual. Siempre la misma dinámica. Esta vez el rival en San Pablo es el Breogán, que anda tranquilo en la mitad de la clasificación, en un partido contraprogramado por el propio Betis que juega en el Benito Villamarín su segundo amistoso frente al Inter a la misma hora (18:00). Que cada cual saque sus conclusiones al respecto de la apuesta bética por su sección.

Sea como fuere, el conjunto de Luis Casimiro tiene ante sí una oportunidad de sacar un poco la cabeza del fondo de la clasificación. Todo pasa, evidentemente, por ganar al cuadro lucense, lo que no será fácil dado la competitividad del contrario y las ristra de errores propios que vienen condenando a la tropa sevillana, desde encabezonarse a menudo con los triples a esa falta de sangre de algunos jugadores que regalan rebotes y balones que acaban condenando al cuadro hispalense. La pelea bajo tableros será una de las claves para llevar el mando del encuentro y el Betis debe ir a esa guerra con un solo pívot en liza, Gerun; con el entusiasmo y poco físico de Sylla; la incógnita de Tsalmpouris, entre algodones; y la duda de cómo se levante Rodions Kurucs: con ganas de pelear o dispuesto a dejar pasar los minutos sin sudar. Enfrente los heliopolitanos tendrán al tercer mejor equipo en capturas ofensivas de la mano del mejor reboteador de la liga, Ethan Happ, apoyado por Marko Lukovic, Toni Nakic y el austriaco Luka Brajkovic. Un juego interior muy duro, correoso, al que se suma Víctor Arteaga, techo de los gallegos con sus 2,14 metros, al gusto de su técnico, el croata Veljko Mrsic, acomodado ya a la ACB en su tercera campaña, segunda en el Breogán.

Estar acertado en el tiro, generando buenas selecciones de lanzamiento, será clave para compensar la teórica inferioridad en la lucha bajo los tableros. Como siempre, Shannon Evans es el faro. Pasado el bache de tres partidos de los que no pasó de los siete créditos de valoración y que su equipo notó, especialmente en el duelo ante un rival directo como el Casademont Zaragoza, el base vuelve a brillar y ahora parece que complementándose bien con Hill, que ha entendido que mientras estén los dos en pista manda su compañero. Necesitará que le echen una mano, porque tendrá que lidiar con tres directores de juego que podrán turnarse para defenderlo dejándose todo en la pista cada vez que estén sobre el parqué Sergi García, Erik Quintela y el alemán Justuz Hollatz. Cvetkovic y los relevos que le dé Hill serán los descansos de un Evans que, como el curso anterior, es el jugador del campeonato que más juega: 31 minutos de media y todavía parecen pocos.

En esa lista también aparece un viejo conocido como Scott Bamforh, que pasó por Sevilla en dos etapas, la primera gloriosa dirigiendo a los niños de Aíto a los play off, y la segunda capitaneando al equipo que entonces dirigía Luis Casimiro. Lugo es su cuarto destino en la ACB, además de Sevilla, Bilbao y Murcia, a donde fue después de que José Luis Galilea, entonces director general cuando Jefferson Capital Funding se hizo con el club, no lo renovase "por bajito". Literal. Ojo clínico el del ex jugador, ya que el bajito es uno de los mejores tiradores de la competición y esta campaña acredita un 41,8% de acierto desde el triple (todavía lejos del 44,5% que firmó con el Baloncesto Sevilla en la 2015-16), cifra a la que ninguno de los exteriores béticos se acerca.

Rebote, acierto exterior y que alguien acompañe a Evans en la parcela anotadora. BJ Johnson estaba llamado a ser ese complemento, pero el alero no arranca. Hill empieza a entender el juego de su compañero y Gerun debe ser, a falta de otro, la referencia interior que corra al contragolpe. Eso en la canasta contraria, pero en la propia el conjunto verdiblanco necesita redoblar esfuerzos y que la intensidad de Pablo Almazán, Cvetkovic y Báez se contagie al resto de sus compañeros y que así San Pablo, por un rato, cambie el sufrimiento en el que está instalado en su permanente Día de la marmota por un poco de felicidad navideña.