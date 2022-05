Evans, la tercera marca de la historia en asistencias y el "eso espero" respecto a quedarse en el Coosur Betis

Shannon Evans, base del Coosur Betis, batió con sus 17 asistencias frente al Gran Canaria el récord de la temporada que él mismo poseía con 15, e igualó la tercera mejor marca de la historia de la ACB tras las 19 de Sergio Rodríguez (Real Madrid) en 2016 y las 18 de Quim Costa (Valvi Girona) en 1991.

Evans, baloncestista de origen estadounidense e internacional con Guinea Ecuatorial, decantó con 28 puntos y las referidas 17 asistencias el encuentro que sirvió al Coosur Betis para sellar matemáticamente su permanencia en la Liga Endesa gracias a la victoria sobre el conjunto grancanario (93-86).

Dos bases legendarios como Pablo Laso, actual entrenador del Real Madrid, y el brasileño Marcelinho Huertas también dispensaron en su día 17 asistencias en un partido de ACB.

El pasado 29 de marzo, en la jornada decimoctava, el base verdiblanco había establecido en la pista del Lenovo Tenerife, con 15, el tope de pases de canasta del presente campeonato, lo que supuso también un récord en la historia del club sevillano, superando las 13 que dieron en su día Michael Anderson (1996) y André Turner (1999).

🏀 | #CoosurBetis🎙 El héroe de San Pablo, Shannon Evans, ⁦@hollywood_XI⁩, habla para ⁦@O_Deportiva⁩ tras lograr la permanencia en la ⁦@ACBCOM⁩ - You will stay here ...- I hope so.⁦@Radioestadio⁩ pic.twitter.com/eyu5gxWYoI