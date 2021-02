Cuando las cosas no van rodadas, todo es más difícil. Feldeine fichó por el Coosur Betis con ganas de volver a reivindicarse en una gran liga, pero con un rendimiento irregular, pocas veces decisivo y más derrotas que victorias con su equipo en la ACB, el internacional dominicano no pasa por la temporada que imaginaba en verano, cuando se planteaba luchar por la Copa y los play off. Pese a ello, es un jugador importante en un Betis cogido con pinzas en ataque y en este contexto aparece el interés del Panathinaikos por hacerse con el escolta, que tiene hasta el 26 de febrero para inscribir a nuevos jugadores en la Euroliga.

Ya jugó Feldeine en el conjunto heleno en la 2015-16 y 2016-17, pero más allá del recuerdo que dejara influye en ese interés que el actual entrenador del PAO es Oded Katash, el técnico técnico que lo dirigió en el Hapoel Jerusalén.

Sin embargo, esta vez la historia será diferente a la del curso pasado, cuando KC Rivers dejó Sevilla para enrolarse en el Zalgiris y volver a jugar en Europa. Entonces el alero tenía una cláusula de salida para fichar por algún club de Euroliga (y Eurocup), pero el Betis aprendió de aquello y Feldeine tiene contrato garantizado durante toda la temporada sin cláusulas de salida. Es decir, o unos pagan y otros aceptan la oferta, o Feldeine seguirá del verdiblanco hispalense y no el ateniense.