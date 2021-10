Fisac: "El Coosur Betis tiene una plantilla con versatilidad y puntos"

El entrenador del Gran Canaria, Porfi Fisac, rival este domingo del Coosur Betis (13:00), destacó que su equipo tendrá que "mejorar muchísimo y dar el cien por cien" si quiere hacerse con la victoria ante el cuadro verdiblanco.

"Conocemos el potencial de los jugadores, tienen ideas de juego claras y definidas. Es un equipo bien hecho y bien formado", consideró sobre el rival el técnico, quien cree que el conjunto sevillano será "un rival muy complicado" al contar con hombres que "juegan a buen ritmo, con bloqueos directos, en el poste bajo y con buenos tiradores". Se trata de "un equipo talentoso y con muchas armas para poder ganar los partidos", aseguró.

En ese sentido, si los jugadores amarillos quieren imponerse en el duelo de este domingo tendrán que "mejorar muchísimo" y "estar a ese cien por cien que se pide" a sí mismos, porque, si no lo hacen, "les costará y tendrán opciones de perderlo", dijo.

"No estamos siendo regulares en el tiro. Nos cuesta ofensivamente llegar a compartir el balón, y tener un número de asistencias lógico en esta liga", ha detallado Fisac para añadir que "defensivamente les falta sufrir". A juicio del entrenador, la plantilla del Gran Canaria ha formado un grupo "con buena actitud y muy buen rollo" aunque "no han llegado al estado siguiente al esfuerzo" y, ante esta situación, "no vale parar, sólo seguir trabajando".

La clave para los grancanarios estará en "cambiar radicalmente el grado de esfuerzo y sufrimiento al que hemos tenido anteriormente", además de que tendrán que "ser competitivos todos los días", sobre todo ahora que empezarán a disputar dos partidos por semana con la Eurocup.

El Betis tiene "una plantilla con versatilidad, con puntos" y será un choque "competido e igualado", auguró Fisac.

En cuanto al estado de sus jugadores, el entrenador ha explicado que Dylan Ennis y Chris Kramer no han podido entrenar con regularidad estos días, aunque espera que puedan estar en el partido. Además, Khalifa tiene un esguince de tobillo, aunque "lo está superando bastante bien", añadió.

Asimismo, el técnico amarillo se refirió a Burjanadzse, quien las dos últimas temporadas defendía los colores amarillos y actual jugador de Coosur Betis, y lo calificó como "un excelente profesional" al que "no descarta volver a fichar porque es un jugador de mucha calidad".