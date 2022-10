En Fuenlabrada, una prueba de madurez para el Betis

Con la tranquilidad que da tener el primer triunfo ya en el zurrón y la mejora plausible día a día, entrenamiento a entrenamiento y partido a partido, el Betis Baloncesto afronta una prueba de madurez en Fuenlabrada, donde debería pescar en río revuelto para dar un importante paso adelante en la Liga Endesa. El martes fue destituido Josep María Raventós, tras conseguir dos salvaciones in extremis con el conjunto madrileño, primer técnico que cae en la Liga Endesa. Y lo hizo después de sólo tres jornadas, todas saldadas con derrotas, si bien es cierto que sólo ante el Barcelona el pasado fin de semana su equipo no compitió, perdiendo los dos primeros encuentros por malos últimos cuartos. Los resultados mandan, quizá algo más en este caso particular, y lo cierto es que la dupla compuesta por José Luis Pichel y Salva Guardia será la que dirija al cuadro madrileño, que sigue buscando entrenador.

Pero no es culpa de Raventós, al menos en exclusiva, que la plantilla carezca de un ala-pívot titular (o se tira de un alero o del joven argentino Juan Fernández, de 19 años), que en el juego interior un chaval de 16 años (Bagayoko) tenga tanto peso en la plantilla, al menos en minutos, o que los fichajes estrella no estén rindiendo como se esperaba. Y eso que Senglin es el anotador que se esperaba, pero en los momentos decisivos ante el Covirán Granada o el Breogán, cuando el equipo se jugaba a cara o cruz ganar o perder, no mostró el liderazgo deseado por los suyos.

Y de todo ello debe sacar tajada el cuadro verdiblanco. Kurucs, con ese primer paso con el que gana ventajas, y la veteranía de Báez bajo los tableros deben marcar diferencias en esa posición, al igual que los pívots, ya que Bagayoko, por mucho que se espere de él, es un niño todavía y los Gerun, Tsalmpouris y Sylla impongan su físico y experiencia. Okouo está contando entre poco y nada y Ristic, faro en la zona, necesita descanso. Exigirle cuando esté sobre el parqué al máximo y limitar su aportación será importante.

Por fuera, la batería exterior bética tendrá que fijar su objetivo en frenar a Senglin, uno de esos jugadores llamados a liderar al Fuenlabrada. Lo está haciendo, de hecho, pero va de más a menos esta campaña de la mano del resto del equipo. Sin embargo, es capaz de levantarse y levantar al Fuenlabrada en cualquier momento. Como Hannah, apuesta en la dirección que le está quitando minutos a un Novak que debería tener más protagonismo. Si no se lo dan, mejor.

Evans, más rápido que los bases locales, puede marcar diferencias entrando a canasta y decidiendo sobre la marcha si asistir o anotar, mientras que BJ Johnson debería tener más peso ante los aleros físicos del Fuenlabrada, frente a los que sufrirá más Bertans, que ha tenido problemas durante la semana y no se ha entrenado con normalidad, para defenderlos ante la ausencia de Pablo Almazán, que seguirá sin poder debutar esta temporada.

El Betis no ha bajado de los 80 puntos encajados en los tres partidos disputados y debe reducir esa cifra

Apretar desde el primer momento en defensa y dejar por primera vez al rival por debajo de 80 puntos esta campaña será el primer paso para tener opciones ante un conjunto herido, con problemas para sumar y que viene mostrando importantes bloqueos en ataque que los ha condenado en los partidos anteriores. Ante el Granada dejó escapar un 79-75 a favor (con Senglin fallando el tiro libre adicional en ese momento) en el último minuto y ante el Breogán entró en el último cuarto ganando 46-54, antes de encajar un parcial de 17-3 (63-57), antesala del 32-16 del último acto que lo llevó a la derrota en Lugo. Ehigiator es la única baja segura fuenlabreña y Beirán, que no pudo jugar el último partido por molestias en un tobillo, está pendiente de evolución.

Esas lagunas son las que debe aprovechar un Betis siempre peleón de la mano de Luis Casimiro y no dejar escapar la victoria de un feudo bullicioso que debe apaciguar con puntos y defensa, como lo hizo la pasada campaña al son de un genial Evans.