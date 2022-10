Gerun: "El equipo alcanzará el nivel de la pasada temporada"

Después de casi siete meses de guerra en Ucrania, Volodymyr Gerun (25-03-1994, Dnipropetrovsk) ha aprendido, o está en ello, abstraerse de lo que ocurre en su país durante el tiempo que está en la pista. "No es fácil, pero es ya mucho tiempo y hay que mirar hacia adelante", afirma el pívot del Betis Baloncesto. El interior habla del conflicto abiertamente, pero también de cómo está en el conjunto sevillano, que ya preguntó por él en 2021, y la importancia de Luis Casimiro a la hora de decidirse por el proyecto verdiblanco.

-Llegó a la pretemporada directamente de disputar el Eurobásket. ¿Vino con más ritmo o más cansado?

-De las dos formas, más cansado y con más ritmo. Tuvimos muchos partidos. Entre la preparación y el Eurobásket jugamos 14 partidos en un mes y medio. Es cansado, pero también te da el ritmo de competición y eso es bueno.

-¿Pudo venir la anterior temporada ya al Betis?

-El verano pasado hubo interés del Betis por mí, pero no fue nada definitivo. No se concretó y me fui a Turquía.

-¿Qué peso tuvo que estuviera aquí Luis Casimiro, a quien conocía de su etapa en Málaga, para decidirse?

-Conocía a Luis Casimiro del Unicaja y esto fue uno de los motivos principales para venir. Sé lo que pide y eso es un plus. Además de técnico sé cómo es como persona y eso suma. El Betis contactó conmigo muy pronto. Hablé con Luis y me dijo que existía una buena organización, un buen club y una organización muy saludable. Para mí ahora, con más experiencia, sé que estas cosas significan mucho. No sólo trabajas con el entrenador y tus compañeros, sino que necesitas conocer toda la organización. Toda la gente que trabaja en el club también son equipo.

-¿Por qué no funcionó aquel Unicaja, del que salieron ambos antes de que acabase la temporada?

-Hay muchas razones. Pero esto es el deporte. Las cosas a veces funcionan y a veces no. Cambiamos muchos efectivos de la plantilla, hubo problemas de lesiones, algunos de los fichajes no funcionaron... Todo eso rompió la dinámica y el ritmo del equipo y no pudimos jugar nuestro baloncesto.

-Pues el Betis conserva a siete jugadores de la pasada campaña.

-Creo que es alfo importante mantener el bloque. Es difícil para los jugadores que vienen nuevos adaptarse al juego en España o a los sistemas del nuevo entrenador. Todo eso requiere tiempo y los que estuvieron con Luis el año pasado ya saben lo que hay que hacer y eso lo hace todo más fácil.

-¿Cómo se adaptan los interiores a un juego en el que los jugadores exteriores tienen tanto peso?

-Es lo que pide el entrenador y vamos a hacerlo. Nuestro trabajo es hacer lo que pide el técnico. Nos va bien con este estilo y seguiremos así. Esto acaba de empezar y estamos todavía en construcción, pero estoy seguro que el equipo alcanzará el nivel del tramo final de la pasada temporada.

-La temporada pasada hizo buenos números en Turquía en el Buyukçekmece contando con minutos. Era algo que necesitaba.

-Me vino bien ir a Turquía tras el difícil año en Málaga. Fui allí para jugar más, para tener más responsabilidad y volver a recuperar la confianza que perdí en Málaga. En Turquía todo funcionó. Fue una buena decisión para mí.

-No pudo acabar aquella segunda temporada en el Unicaja. ¿Salió dolido?

-Así son los negocios y el baloncesto lo es también. Creo que salir fue lo mejor para mí. Salí antes y tuve más tiempo para descansar y recuperarme mentalmente y entrar en la siguiente temporada en buen estado físico y mental.