Homenaje al deporte del Coosur Betis en Bilbao

Homenaje al deporte del Coosur Real Betis en su visita al Bilbao Arena. Los verdiblancos no sólo consiguieron su séptimo triunfo en las ocho últimas jornadas para sellar un final de campeonato realmente espectacular, también aguaron la fiesta preparada por el Surne. Porque cuando la prórroga se estaba jugando ya se sabía que los locales dependían de sí mismo para meterse en los play off por el título en la Liga Endesa, habían perdido Gran Canaria y UCAM Murcia y sólo necesitaban ganar para hacerlo. Mala suerte para ellos, estaban jugando contra Shannon Evans, BJ_Johnson, Bertans, Báez y compañía y eso, amigos, a día de hoy equivale a perder.

Porque la escuadra de Luis Casimiro se ha convertido en un equipazo de baloncesto, en un grupo de jugadores en los que todos, absolutamente todos, aportan al colectivo y en el que ya se encarga Shannon Evans, con su juego mágico, de conseguir acaparar el máximo de la producción en los momentos decisivos.

Pero que nadie olvide que Báez sacaba cuatro rebotes consecutivos en ataque durante la prórroga para que finalmente el Coosur Betis anotara. O, algo más llamativo aún, que en el minuto 32 del litigio, con todo por decidir, Casimiro había ordenado que saliera un quinteto a la cancha integrado por Pepe Pozas, Cvetkovic, Pablo Almazán, Eulis Báez y Jacob Wiley. Sí, no hay ningún error por parte de quien esto suscribe, eran los cinco que estaban en la cancha, pero más trascendente aún fue comprobar su nivel de baloncesto para desarbolar incluso ahí al Surne Bilbao Básket. Ora se producía pases extras para una canasta fácil de Wiley, ora penetraba como una bala Pozas, incluso el base malagueño, previamente, había clavado también un triple para sentirse útil en un colectivo que ha rendido a un nivel superlativo en este tramo final del curso.

Colectivo Casimiro llego a tener un quinteto integrado por Pepe Pozas, Cvetkovic, Pablo Almazán, Eulis Báez y Jacob Wiley en el último cuarto; rindieron a la perfección

Era cuestión de inyectarle la sangre, la capacidad para competir, que le había faltado durante el primer tramo con Joan Plaza al frente y con algunos jugadores, tipo Todorovic, que no eran capaz de sobreponerse a las dificultades para demostrar el menor espíritu de amor propio. Evans también estaba entonces, pero es indudable que ése es un mal que debe contagiar, porque el rendimiento del base norteamericano no tiene nada que ver con el que exhibía entonces.

Ahora, con BJ_Johnson, por citar un ejemplo, peleando absolutamente por todos los balones sea quien sea el que estaba enfrente, es evidente que Evans también se sentirá útil y le entran ganas de demostrar que es uno de los mejores jugadores en el aspecto individual de esta Liga Endesa. Ahí están los números y su capacidad de liderazgo en los momentos trascendentales para corroborar que ha sido así, que es un verdadero jugadorazo.

Sangre La diferencia entre este Coosur Betis de BJ Johson y Luis Casimiro con el que languidecía con Todorovic y Joan Plaza es como la noche y el día

Incluso en días en los que parecía que no había nada en juego y en el que el equipo local sí tenía mucho por lo que pelear. Tanto fue así que el primer cuarto amenazaba con un día de relax después del esfuerzo para salvar la categoría. 20-12 era el marcador en ese primer parcial, pero fue un espejismo, no más comenzar el segundo dos triples de BJ_Johnson y un parcial de 0-8 de salida ya avisaban de que el Coosur Betis no había llegado de paseo.

El partido siempre estuvo apretado, los verdiblancos respondieron a todos los intentos locales de despegarse y en la prórroga fueron capaces de desplegar un excelente baloncesto, en el que se mezclaba calidad, pundonor, sangre fría en los lanzamientos de tiros libres que provocaban las faltas rápidas de los vascos y hasta pelea en los rebotes para ganarse más opciones de tiros cuando fallaban los triples. Así que aplauso a un Coosur Betis que no se jugaba nada y dio una lección de baloncesto y de deportividad, las dos cosas.