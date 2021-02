El Coosur Betis volverá a jugar este domingo (17:00) frente al Casademont Zaragoza, casi tres semanasdespués de su competida derrota en Valencia, y Joan Plaza valoró positivamente la vuelta de los internacional en buenas condiciones y apuntó que, a partir de ahora, "hay que ir con el cuchillo entre los dientes" cara a los partidos de liga que restan en busca de la ansiada permanencia.

"Hay momentos en los que te apetecería no parar. Al contrario de cuando se lesiona un jugador en un buen estado de forma. Pero todos los equipos hemos sufrido este parón, menos los de Euroliga, por lo que no voy a llorar por esto. Ojalá estemos bien plantados el domingo para merecernos la victoria", indicó el técnico verdiblanco, que añadió sobre la plantilla: "Lo más importante es que llegamos sin lesionados, aunque ayer se resintió algo Niang y veremos si puede estar para el partido. Pero los internacionales han vuelto sanos y el resto, a pesar de que hubo días que entrenamos sólo con tres séniors, está bien".

Respecto a los cinco jugadores que han estado en las ventanas FIBA, el catalán apuntó que "han vuelto a la realidad y en estos días de entrenamientos juntos están centrados y siendo conscientes de la importancia de los encuentros de las próximas semanas".

También se refirió Plaza a Tisma, que podría debutar como verdiblanco en partido oficial. "Ha venido para jugar de cuatro. Es temprano, porque sólo lleva aquí dos semanas, pero es un chico llamado a jugar más en el perímetro y en ello estamos, haciendo un trabajo intenso con él, pero puede jugar de dos, tres y cuatro. Tiene la capacidad para, con el tiempo, irse alejando del aro, aunque tiene el hándicap que desde febrero del año apsado no ha jugado ningún partido y que no deja de ser un chico con 19 años recién cumplidos. Su físico es delgado, más de exterior. De salida hemos de esperar poco de él y lo que nos ofrezca darlo por bienvenido. Está demostrando conocimientos de balocnesto, pero el tema físico, de valentía y de esfuerzo es algo que debe incorporar ahora ante gente que casi le dobla la edad", analizó.

"Zaragoza se ha reforzado muy bien pensando en los 'play off' y en Europa"

Sobre el rival, destacó que el Casademont Zaragoza sigue reforzándose para "mirar arriba en la clasificación". "Ayer ficharon a Wiley, pero debemos centrarnos en nuestras fortalezas y maquillar nuestras deficiencias. Somos conscientes de las cosas que podemos mejorar, pero delante tendremos un equipo bien armado, bien entrenado y con buenos jugadores, que tras su quinto o sexto cambio de gran nivel aspira a cotas mayores. Sin embargo, hemos de centrarnos en lo que depende de nosotros: ser sólidos detrás, no regalar segundas oportunidades, no cometer muchas pérdidas y jugar con alegría", afirmó Plaza, para quien "ahora hay que competir con el cuchillo entre los dientes". "Las semanas pasan y ahoran vienen rivales que queremos que sean de nuestra liga. No diferenciamos entre contrarios, pero es evidente que hay una serie de equipos que están cerca de nosotros y a unos los queremos atrapar y de otros alejarnos. Eso pasa por ofrecer nuestra mejor versión".

FELDEINE "Para nosotros es fundamental y esperemos que no haya sorpresas de aquí al final de temporada"

TISMA "Ha venido para jugar de cuatro; de salida hemos de esperar poco de él y lo que nos ofrezca darlo por bienvenido"

El amgo de fuga de Feldeine quedó en nada y el de Badalona está contento de contar con él. "No hablé con Feldeine sobre ello. Desde el club sí lo hicieron. Es evidente que cuando tienes buenos jugadores y han ido mejorando sus estadísticas es normal que haya otros equipos mayores que se puedan interesar por ellos. Es parte del mercado. Para nosotros es fundamental y esperemos que no haya sorpresas de aquí al final de temporada", manifestó, aunque es consciente de que no podrá contar con Spires, aún lesionado, a corto plazo: "No lo esperro antes de un mes. Estando yo como entrenador no vamos a acelerar nada. El servicio médico lleva la voz cantante, pero no lo espero antes de un mes en el mejor de los escenarios".

Por último, Plaza valoró positivamente el trabajo de los canteranos en este parón. "La colaboración de los júniors ha sido muy buena. Tengo que felicitarlos a ellos y a sus entrenadores. Esperemos que el trabajo se traduzca positivamente el domingo. Estoy contento con ellos. Les hemos dado la desfachatez suficiente para que los entrenamientos fueran útiles. Creo realmente que algunos de ellos tienen un margen de mejora muy amplio si se sgigue confiando en ellos. Es importante que jueguen minutos en ese nivel de semi libertad que han tenido con nosotros para seguir evolucionando".