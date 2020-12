Con media sonrisa en la cara, sonrisa de satisfacción por el partido realizado por su equipo y la victoria ante el Unicaja, Joan Plaza destacó la "paciencia y tranquilidad del Coosur Betis para arañar punto a punto en la prórroga hasta ganar, lo que demuestra el deseo y la ambición de los jugadores".

"Sabíamos que iba a ser muy complicado. El equipo fue durante 38 minutos muy merecedor de ese triunfo, pero en dos minutos echamos por tierra nuestras opciones con algunos regalos impropios de estos jugadores. Pero el equipo se repuso, pese a ir perdiendo en la prórroga de seis puntos. Los chicos están trabajando bien. No hay mérito en eso, porque con Segura trabajaban igual como para tener dos o tres victorias más", apuntó el técnico verdiblanco, que añadió: "No hemos hecho nada aún. No hay cava que abrir todavía. El día que estemos salvados ya nos tiraremos al río. Ahora sólo hay que pensar en Zaragoza. Es lógico estar contentos, pero punto. Hay que enfocar todo en el próximo partido ya".

Sobre si el partido pude ser un punto de inflexión el catalán expuso que "se verá con el tiempo": "Hemos sufrido mucho y eso da más valor al triunfo. Los jugadores han visto refrendado el trabajo con la segunda victoria seguida, la primera a domicilio".

Cuestionado sobre ese minuto y medio que pudo costar la derrota afirmó: "Fue más culpa mía que nadie más, porque yo digo quién saca o quien tira. Pero no podemos cometer esos errores, porque es regalar un partido. Luego tuvimos el triple ganador en manos de nuestro mejor tirador y falló, pero tuvimos la capacidad de levantarnos", apuntó Plaza, que añadió al respecto: "Perder hubiera sido merecido, porque no puedes jugar con fuego. No puedes perder un balón sacando de banda, fallar tiros libres o solo bajo canasta tras un pase mágico. No hay que hacer regalos, aunque sea Navidad".

Por último, Plaza explicó que la lesión de Spires será de larga duración por una mala caída con el brazo. "Tiene para varias semanas, porque hay fractura". "En ese punto tuvimos que reinventarnos en las rotaciones haciendo jugar de cuatro a otros jugadores (Pablo Almazan) y de escolta a otros (Mike Torres)".