Joan Plaza destacó el bajo porcentaje de dos puntos (35%) como una de las claves de la derrota ante el Real Madrid, un tropiezo "indiscutible, porque el rival fue mejor". "Las pocas opciones que tuviéramos pasaban por tener buenos números y en la estadística ganamos en el rebote, está parejo en asistencias y recuperaciones..., pero estuvimos muy mal en tiros de dos puntos y con esos números es imposible ganar", indicó el técnico.

"Nos acercamos en el tercer cuarto y no fuimos capaces de tomar en ese momento buenas decisiones, con tiros y malas penetraciones. Hay lecturas positivas, pero debemos ser todos, yo el primero, más calmados para tomar buenas decisiones y no llegar al final sin opciones de competir", señaló el catalán, que añadió: "Podríamos haber estado un punto más agresivos, pero siempre digo que los entrenadores somos unos bocazas porque no jugamos y es fácil diseñar algo sore el papel, pero no ponerlo en práctica a 180 pulsaciones. Ante el Real Madrid o rebajas su anotación a los 80 puntos o dificilmente ganarás".

Sobre esa zona que por momentos le complicó la vida al Real Madrid hasta que Laprovittola acertó desde eltriple, explicó: "Sabíamos que con esa defensa dos o tres triples podían venir. Estuvieron sufriendo y Laprovittola tiene calidad, pero el break llegó más porque nosotros tomamos malas decisiones que por esos triples. No supimos jugar opciones bajo el aro. Ese 35% por ciento lo refleja todo. Hicimos cinco tiros más que el Real Madrid, pero con ese porcentaje tan bajo es difícil competir. Estoy contento con esa zona, aunque hay cosas que mejorar. El partido se rompió por los triples de Laprovittola y los fallos nuestros. Ahí debes mantener la calma y no hacer tiros forzados o situaciones de uno contra tres. Las malas decisiones nos han perjudicado".

"Siempre que jugamos ante equipos de nivel top hemos de salir mejores, De aquí no salimos mejores, pero hay cosas interesantes a poder aplicar. en otros partidos. Hay lecturas positivas porque el rival no siempre será un Real Madrid o un Barcelona".