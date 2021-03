El Coosur Betis se enfrenta este domingo contra el líder de la ACB, el Real Madrid, con el reto de competir y "merecer ganar", según Joan Plaza, aun a sabiendas de lo complicado que será el reto de jugar frente a uno "de los mejores equipos de Europa". La mejora mostrada por el conjunto verdiblanco animan al grupo, que afronta tres difíciles compromisos (Real Madrid, Joventut y Lenovo Tenerife) con la esperanza de "ganar uno o dos" para "alcanzar a los equipos que están delante y meter a alguno más".

"Quiero tocar madera, y pensar que hay cosas por hacer, pero es cierto que el equipo va cogiendo gestos que nos animan a pensar que vamos acercándonos a nuestra realidad, que debe ser distinta a la de hace un par de meses", explicó el de Badalona, consciente en la dificultad de enfrentarse con el Real Madrid y que sus opciones pasan "más que nunca por creer en lo que haces". "Muchos entrenadores, y a mí me ha pasado, cometen el error que cuando juegas con un Barcelona, Real Madrid o un equipo grande, que cambias un poco las cartas, intentas adaptarte al rival y entonces te desvirtúas a ti mismo y es lo que no debemos hacer. Ya llevamos días trabajando de una manera determinada, por cómo estamos defendiendo y atacando. No podemos cometer muchos errores ni fallar tiros fáciles bajo el aro, pese a tener delante a Tavares. Debemos ser fieles a nuestra propia filosofía", explicó el técnico.

Plaza es consciente del calendario que afronta ahora, con tres duelos ante conjuntos superiores antes de medirse con los rivales directos: "Intentamos hacer ver a los jugadores que hay que jugar sin mirar el calendario. Hemos de pensar en positivo y desde hace semanas ir a cualquier campo de España sin pensar que el rival es de Euroliga o Eurocup o de nuestra liga. Los jugadores lo están entendiendo y estamos siendo bastante competitivos, pero evidentemente la gente levanta la vista y sabe que vienen ahora tres partidos muy complicados. Sacar una o dos victorias de estos tres encuentros sería más que un buen resultado. Por eso vamos a ir a Madrid a ganar, o a merecernos ganar", explicó.

Cuestionado sobre Randle, que gestionó mal el último ataque en Bilbao y que ante el Andorra se pasó todo el primer tiempo en el banquillo, explicó: "En dinámicas de equipo, a veces hay que buscar estrategias para hacer ver al jugador que esto es un deporte distinto al atletismo o al tenis de mesa. Es un deporte de grupo y por nuestra estructura de equipo requiere que seamos completos delante y detrás. Esto no es balonmano, que haces cambios a media pista ofensivos y defensivos. No puedes entrenar flojito los lunes para hacerlo mejor los viernes. Has de saber diferenciar en qué equipo estás, ya que algunos pueden garantizar 100 puntos cada día y sobrevivir sin defender; otros, lo contrario y jugar a 60 puntos. Hemos de entendernos y seguimos conociéndonos, aunque espero al mejor Randle contra el Real Madrid".

Pero para ese encuentro reconoce Plaza que parte de la ecuación es "que el Betis haga un partido perfecto y el Real Madrid uno malo". "Cuando juegas contra equipos tan grandes no sé cuál es nuestro porcentaje de opciones de ganar: un 3%, un 5%, un 10%, un 15%... No lo sé. Pero el que sea hay que explotarlo haciendo pocos regalos, siendo estables emocionalmente sabiendo que habrá rachas de puntos en contra, mates de Tavares o canastas imposibles de Causeur o Laprovittola. Eso no debe descentrarnos. Para explotar ese 10% hay que ser sólidos detrás, no dar segundas opciones... Muchas cosas se deben dar para poder ganar al Real Madrid", indicó.

Parte de esas opciones pasan por defender al nivel del choque ante el Andorra. "Es lo que pretendemos, defender en la cancha del Real Madrid al nivel que lo hicimos ante el Andorra. Ser cada vez más sólidos detrás. Será difícil, pero la idea es mostrar un nivel parecido. Madrid, Barcelona, Valencia, Tenerife... Incluso Burgos... Ante estos equipos no puedes regalar un metro ni ayudas largas, porque te matan", aseguró el técnico, que se refirió lo que significa la ausencia de Campazzo para el conjunto blanco: "Campazzo es Campazzo. He tenido la suerte de enfrentarme a él muchas veces. Ganó muchas cosas, pero en Europa no se le llegó a reconocer como debería a un jugador que aúna muchas cosas en muy poco espacio físico. No sólo tiene talento, sino un gen ganador brutal. Le ha ayudado mucho trabajar con gente como Llull, Rudy, Felipe... Es un jugador determinante y difícil de suplir", apuntó Plaza, seguro de que "Pablo Laso y el cuerpo técnico saben cuando tiene que estar bien el equipo". "Muchas veces eso es difícil de entender en equipos como el nuestro, que no nos podemos permitir ese lujo y hemos de batallar siempre, pero ellos sabrán estar bien para meterse en los play off de la Euroliga y el tramo final de la liga. Nadie puede discutir lo que ha hecho Laso y ese grupo de jugadores. Va líder y con esas bajas, así que habla bien del trabajo que está haciendo".

Al hilo de la lucha por la permanencia, indicó: "Es evidente que el hecho de estar agrupado seis equipos puede ser beneficioso, pero lo primero que hay que hacer es alcanzar a los de delante, porque si no estamos siempre en la orilla, pero no los cazamos. Sería bueno alcanzarlos y si podemos meter a alguno más, mejor. Y ser capaces de tener un tramo final más competido, pero sólo me preocupa que el equipo vaya subiendo el nivel, como mostró a muy buenos ratos la pasada jornada".

Sobre lo que significa su vuelta a Madrid expresó: "Siempre me arranca una sonrisa volver a Madrid. Como barcelonés, aunque viviendo en un pequeño pueblo, Madrid siempre fue un reto. Fui el primer catalán en dirigir al Real Madrid y el trato fue exquisito dentro y fuera de la pista. Me gusta perderme por Madrid y siempre tendré buenas palabras para un club que me dio la primera oportunidad como primer entrenador y con el que gané los primeros títulos a nivel profesional".