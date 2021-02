Joan Plaza se mostró decepcionado por la derrota en Valencia, donde su equipo compitió, pero hizo "demasiados regalos" ante un rival de un gran nivel.

"Queríamos llegar vivos al final. Faltando poco más de un minuto estuvimos a cuatro puntos y cumplimos el propósito, pero dejando a un lado el esfuerzo de Valencia, creo que ha habido demasiados regalos por nuestra lado. Más allá de esas bandejas, más o menos explicables, no podemos encadenar pérdidas y errores en defensa, como ante Dubljevic. Eso les permitió romper el partido. podemos permitirnos según qué lujos. Perder ante un equipo que lo ha merecido, bien, pero permitir 14 rebotes ofensivos, tantas pérdidas de balón en primera líneas de pase... Esas cosas duelen un poco más", explicó Joan Plaza , satisfecho porque su equipo mostró "una cara competivia".

"Plantamos cara a un equipo top que llevaba 11 triunfos seguidos, en su casa,con una plantilla comprtitiva y con fondo de armario... Hay cosas buenas, como las 20 asistencias, y por eso lamentas más no tener la opción de estar más cerca. Estuvimos en el partido a un buen nivel, pero esas cosas que dependen de ti marcan la diferencia", indicó Plaza.

"Al principio del partido fallamos situaciones que nos hubieran dado un colchón mayor. Los errores en las bandejas del primer tiempo las achaco más a esa ansiedad acumulada, porque los resultados no terminan de llegar. Los jugadores deben jugar con menos tensión. No hemos perdido por esas bandejas", explicó Plaza, que se refirió a la poca aportación de los pívots: "Somos como somos, pero jugando ante un rival con pívots que son grandes tiradores y los nuestros sufrieron al defender a ocho metros. Por eso preferimos morir con bajitos", indicó el catalán, que añadió: "Te queda el disgusto de haber dado algunos regalos que no nos podemos permitir. Plantamos cara ante Burgos, Valencia... El equipo es capaz de competir a gran nivel, pero entonces es cuando no puedes dar pie a perder con esos regalos", aseguró.

Sobre la diferencia en el número de faltas entre uno y otro equipo, indicó: "Nunca voy a quejarme de los arbitrajes. Fue algo que nos penalizó, pero quizás jugamos lejos del aro y no llevamos el balón al poste bajo... Ante Unicaja jugamos más por dentro, pero no pudimos y el culpable soy yo. NO me siento injustamente tratado por los árbitros".