"Jugamos dos cuartos más que aceptablemente. Sin buenos porcentajes, pero estábamos en el partido dominando rebote y con una buena defensa. Pero al inicio Inicio del tercer cuarto opte por gente experimentada, con Borg de base, y no supimos igualar el nivel físico del rival y eso hizo que no encontráramos tiros cómodos. Con 2/20 en triples es muy difícil ganar a nadie. No dominamos rebote y las 20 pérdidas de balón lo resumen todo", explicó el técnico del Coosur Betis, Joan Plaza, que añadió: "Ellos cambiaron el chip, empezaron a jugar con más contacto y no fuimos capaces de igualarlo. Comenzamos a defender como atacábamos y eso provocó un break en el marcador que nos hizo imposible seguir. Debemos aumentar en los entrenamientos el nivel de intensidad, agresividad y violencia, bien entendida, para acostumbrarnos a ello en los partidos".

Sobre los malos porcentajes en el tiro, el preparador catalán explicó que "cuando un equipo arrastra porcentajes bajos en tiros libres y triples que realmente hay algo". "Hay que combinar esa mayor exigencia defensiva con el acierto", explicó el de Badalona, para quien, sin embargo, "de esos 20 triples malos tiros fueron tres". "Pero los otros 17 hay que meterlos para competir en ACB. No entran los lanzamientos, pero son correctos", afirmó.

No sabe Plaza si los Jerome, Jordan y Randle, estarán ya para el domingo frente al Fuenlabrada en disposición de ayudar: "Son lo que tenemos y les sacaremos el mejor provecho. Espero que nos den un empuje, pero no sé cuando lo darán. Uno lleva nueve meses sin jugar y otro dos meses parado. No sé cuándo nos darán ese nivel para empujarnos a ser mejores, por lo que es el bloque actual el que ha de levantar esto".

Para Plaza, "no fue un problema de actitud" la abultada derrota. "En el tercer cuarto vimos la montaña muy alta. Fue más no estar acostumbrados a ese nivel de defensa que nos hacía recibr lejos des en cada posición y no dominar el rebote. El equipo quería, pero no sabía jugar ante esa defensa agresiva", explicó, para indicar que sabía que "esto no sería llegar y besar el santo". "De tres partidos, dos han sido fuera ante rivales de Eurocup y otro en casa ante el Baskonia. Les he dicho a los chicos que no creo en jugadores franquicia ni procederes mágicos. Están trabajando bien y poco a poco hemos de ir levantando esto. Si alguien contaba con alguno de esos tres partidos, no hacía cábalas muy lógicas".

Esosí, espera Plaza que ante el Fuenlabrada se vea un Betis más duro. "Es cierto que en momentos del tercer cuarto las caras eran de impotencia, pero no de falta de actitud ni deseo. No hay nada que reprocharles, pero sí hemos de estar preparados para jugar mucho más duros el domingo contra el Fuenlabrada".