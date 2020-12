Joan Plaza se mostraba satisfecho por la victoria de su equipo ante el Fuenlabrada, pero también con "la actitud y nivel de esfuerzo" del equipo. Eso sí, alegrías las justas: "Estoy contento por el triunfo, pero ahí se acaba todo. No había nada que celebrar. Hemos de enfocarnos ya hacia el nuevo rival, porque jugamos el martes. Hemos hecho lo que se espera que hagamos, competir al mejor nivel, con un esfuerzo y una actitud extraordinarias, pero hemos de ir a por más. El equipo va aprendiendo lecciones. No queríamos que nos sucediera en el tercer cuarto lo que nos pasó ante el Gran Canaria y defensivamente, a pesar de que ha habido un jugador que nos ha metido 30 puntos, el equipo ha estado bien y en ataque todos los que han jugado han anotado. El colectivo va entendiendo la línea, pero aún estamos lejos de nuestra máxima capacidad", explicó el entrenador del Coosur Betis.

Cuestionado sobre cómo estaba el vestuario indicó: "No especialmente feliz y eso me gusta. Prefiero verlos vibrar en el banquillo durante el partido. La sensación es que hicimos lo que tocaba hacer. No he visto a nadie salido de madre ni pensando que esta noche se celebraba ninguna fiesta. Nos hemos puesto el mono de trabajo y ahora vamos a por más", señaló Plaza, para quien es importante "cortar la racha de derrotas para ver una luz al final del túnel que aún queda lejos, pero estamos en la línea para sufrir y llegar a las dos últimas jornadas con opciones de salvarnos, que es el objetivo este año. Esa capacidad de sufrimiento la hemos mostrado y me gusta".

Sobre la aportación de los nuevos fichajes señaló: "No esperaba nada especial. Randle quizá estuvo por encima de lo que esperaba, aunque se fue apagando. Profesionalmente es de agradecer que haya pedido el cambio, porque cuando llega la fatiga estorbas. Y Jerome Jordan ha tenido que luchar contra dos pívots especialistas en el rebote y ahí ha sufrido. Pero en 13 minutos capturó cuatro rebotes y ha sido capaz de comunicar bien al equipo. Los vemos bien en sus condiciones", explicó el técnico, consciente de que hay que mejorar en el rebote: "Para ganar o sobrevivir en cualquier competición es clave el rebote ofensivo. Hemos de ser más sólidos y solventes, pero esto es un tema de hábito, que no se cambia de la noche a la mañana. Se venía sufriendo antes, se sufre ahora y durante un tiempo seguiremos sufriendo. Hay que jugar a un nivel mucho más físico sin tener jugadores especialmente físicos, así que hay que llegar casi a la falta por ese rebote defensivo".

Plaza destacó que su equipo "defensivamente estuvo bien en muchos tramos del encuentro. También con el Gran Canaria en la primera parte, no en la segunda en la que nos abandonamos al no meter los triples. Hicimos buenos tramos también contra el Baskonia, con lo cual la defensa va generando confianza ya no sólo para evitar canastas, sino para robar y sumar en ataque", apuntó el de Badalona, quien resaltó los 41 puntos que sumó el banquillo "para igualar la aportación de una estrella" como Trimble. "La contribución de todos es importante. Muchos han sumado de una u otra manera, como Kay con nueve rebotes. Ese trabajo de hormiguitas es lo que nos lleva a poder salvarnos", añadió.

Sobre el porcentaje de los triples, que mejoró aunque sigue siendo un problema, explicó: "Hemos hecho un montaje explicándoles las estadísticas en sus carreras y las de las tres últimas semanas. A veces los jugadores, como los delanteros en fútbol, tiran con una mochila de piedras en la espalda fruto de la ansiedad, de querer ganar, de convencerse que no se han olvidado de lanzar. Ouattara parece que se la ha quitado. Las de Feldeine, de Campbell, Borg deben desaparecer. No es algo que me preocupe. Hemos de seguir haciéndolo y los jugadores y saben que tienen mi confianza", apuntó Plaza, que destacó las "sólo 10 pérdidas", un número que está muy bien "para un equipo pequeño".

Y el martes toca visitar al Unicaja: "De salida debemos hacer lo de este partido, jugar con ganas y actitud ante un equipo que no deja de reforzarse y que juega en casa. Me da igual ahora jugar en Málaga o en Moscú. A todos sitios debemos ir a ganar con un nivel de esfuerzo y actitud como ante el Fuenlabrada. A partir de ahí, hay que estar acertados y permitir menos rebotes".