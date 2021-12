Leslie se define como "un gran reboteador que pone toda su energía al servicio del equipo"

El escolta estadounidense Travis Leslie afirmó este jueves, en su presentación como jugador del Coosur Real Betis, que desea "aprovechar la oportunidad" de darse a conocer en España y se definió como "un gran reboteador que siempre pone toda la energía al servicio del equipo".

Leslie debutó el pasado martes, cuando el conjunto bético ganó en Burgos, y dijo que se sintió "genial" en dicho encuentro gracias a "un grupo de compañeros estupendo y grandes técnicos" que trabajaron "con muchísimo esfuerzo para lograr ocho puntos de diferencia en el último cuarto".

"Me ha sorprendido que sea una liga tan dura físicamente, pero yo soy fuerte. Aunque no sea pívot, me encuentro cómodo en situaciones de contacto y la verdad es que es estoy encantado con esta victoria. Tenemos que seguir así", declaró en conferencia de prensa el baloncestista de Atlanta.

El presidente del Coosur Betis, Fernando Moral, manifestó que "Travis viene para intentar darle una vuelta a la situación deportiva" en la que se encuentran los verdiblancos, colistas de la ACB y cuyos dirigentes admiten haber "detectado carencias en la plantilla, que necesitaba un anotador".

Moral destacó que Leslie "juega de 'dos' y de 'tres', puede ayudar en la anotación, rebotea muy bien y es un jugador con mucha experiencia", cuya "aclimatación ha sido bastante rápida".

"Ha estado promediando un 40 por ciento en tiples" en distintas ligas, añadió, "y se mueve muy bien cerca de la canasta".

El dirigente sevillano mantiene esperanzas de permanencia porque el Betis "está compitiendo, ha sabido salir de situaciones difíciles y en Burgos, con esa atmósfera y el público volcado con su equipo, supo mantener la calma para jugar y hacer lo que debía, reduciendo errores y mejorando la defensa".