Mike Torres: "La racha positiva que estamos buscando llegará"

En su primera temporada en ACB a Mike Torres las cosas no le están resultando fácil en su estreno con el Coosur Betis. Nunca lo fueron en estos cinco años en los que fue dando pasos adelantes desde las ligas EBA, por lo que no es un reto que le dé miedo afrontar ni se pone nervioso, a pesar de que de inicio las cosas no están saliendo bien. Así, aunque reconoce que "hay diferencia y el nivel es más exigente", no va a dejar de trabajar, porque sigue "con mucha ilusión y ganas".

"Estoy muy contento con el club y con los compañeros. El día a día es perfecto. Me siento cada vez más cómodo. Sólo falta plasmarlo en los partidos, algo que llegará. Pero sin ansiedad y con tranquilidad. Hay un grupo que me está ayudando en todo lo posible y estoy muy contento en Sevilla”, señaló el base, para quien son "los pequeños detalles los que marcan la victoria o la derrota". "El día a día del equipo es bueno. Trabajamos bien. Poco a poco vamos puliendo detalles y más siendo un grupo nuevo. Los resultados irán llegando poco a poco", cree el dominicano.

"El equipo está muy bien. Hay un grupo muy unido y eso es lo importante. Esa racha positiva que estamos buscando llegará. Sólo falta que cerremos los partidos y tenemos la confianza para hacerlo", señaló Torres en el acto de presentación del acuerdo de patrocinio entre el Betis y la empresa Innjoo: ”Es algo muy positivo y en lo que el club está trabajando muy bien. Está consiguiendo buenos patrocinios con buenas marcas. Ya estuvimos con Coosur y ahora estamos aquí con InnJoo. Para nosotros es importante que apuesten por el baloncesto y por nuestra parte vamos a poner de nuestra parte para conseguir buenos resultados".