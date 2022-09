Nzosa, dos meses de baja y Tsalmpouris espera la alternativa

Que se perdería la Supercopa era sabido. Que no estaría al inicio de la Liga Endesa, se intuía. Pero ahora ya hay una previsión y parece que Nzosa no jugará hasta final de año con el Betis Baloncesto. El pívot congoleño, cedido por Unicaja, afronta una baja de "unos dos meses", una situación que "no es agradable" pero que espera "poder superar", indicó Berdi Pérez.

El directivo destacó que está "siempre con la oficina abierta" por si tiene que incorporar a otro jugador. Y quizá lo tiene en casa, con el pívot griego Giorgios Tsalmpouris, aunque recordó que se incorporó al conjunto verdiblanco sólo para ayudar a los entrenamientos.

A la lesión de Nzosa se suma ahora la de Báez. Otro jugador interior con capacidad para lanzar desde el perímetro, lo que le falta a Kurucs, un jugador con un poderoso primer paso que usa más para encarar la canasta que para lanzar desde fuera. El dominicano está pendientes de pruebas. Tiene mala pinta la lesión. Tuvo que salir ayudado por integrantes del cuerpo técnico sin poder apoyar la rodilla sobre la que cayó BJ Johnson tras recibir la falta de Dedovic.

Tsalmpouris puede ser la solución. Con la Supercopa a la vuelta de la esquina, el Betis Baloncesto no puede presentarse en la primera competición nacional de la temporada con dos jugadores menos, un sólo ala pívot (Kurucs), un cinco (Gerun) y un cuatro y medio (Sylla) como batería interior.

El heleno llevaba sólo un par de entrenamientos con el grupo cuando fue con la expedición bética a La Linea. Ante el Fundación CB Granada jugó 13.10 minutos aportando siete puntos, (2/2 en tiros de dos puntos y 1/2 en triples), tres rebotes y 9 de valoración. En el duelo ante el Unicaja firmó 13 puntos, (2/2 en tiros de dos puntos y 3/4 en triples), un rebote y 10 de valoración en 12.25 minutos.

En total, 8/10 en tiros de campo en dos partidos para un jugador de 2,16 metros con capacidad para ser una amenaza por fuera, la mejor manera de sacar a Tavares de la zona cara al duelo de semifinales de la Supercopa ante el Real Madrid de este sábado.