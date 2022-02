Ocasión de los béticos para limar desventaja

El Coosur Betis libra hoy (20:00) otro partido a cara de perro en pos de la salvación. Dentro de su apurada situación, lo bueno es que hoy tiene la ocasión de acercarse a todos los rivales directos por la salvación, ya que se trata del encuentro con el Fuenlabrada pendiente de la jornada 17ª de la Liga Endesa y si lo saca adelante, le recortará una victoria a todos sus rivales directos y dejará atrás al San Pablo Burgos, que comparte la cola de la tabla con él.

La pasada jornada, el Coosur Betis supo gestionar la tensión y al final se llevó en el último cuarto su pulso ante el Breogán, acaso la revelación de este campeonato. Y menos mal que lo hizo, pues también sonrieron enemigos por la salvación como Zaragoza, Gran Canaria, Andorra y el propio Fuenlabrada que esta tarde comparece en San Pablo.

El equipo madrileño ganó y bien a todo un Baskonia (84-70) y se presenta en Sevilla en buena onda, impulsado por sus tres triunfos en sus últimas cinco comparecencias. Un equipo con buen ataque, sobre todo en el perímetro, que exigirá de un esforzado y constante trabajo defensivo por parte de los verdiblancos.

Jacob Wiley tiene ante sí la ocasión de confirmar todo lo bueno que ya mostró en su estreno del pasado fin de semana ante el Obradoiro. Por supuesto que será vital que Shannon Evans vuelva a exhibir un tino similar al que mostró contra los gallegos: convirtió los diez tiros que intentó, incluidos los dos triples, y repartió nada menos que 11 asistencias. Si está fino, al Betis se le pone cara de ganador.

El Urbas Fuenlabrada arriba a la capital andaluza con dos dudas: el escolta nigeriano Obi Emegano y el pívot canadiense Kyle Alexander. Obi Emegano se ha perdido tres partidos por una lesión muscular –por ello el club madrileño contrató al estadounidense Ray McCallum por un mes– y Kyle Alexander se hizo daño en el codo derecho antes del partido contra el Baskonia.

Después de saldar con victorias sus últimos partidos de la Liga Endesa ante el Zaragoza y el pasado fin de semana ante el Baskonia, ganar en San Pablo en este partido aplazado le daría un plus a los madrileños, pero su preparador, Josep María Raventós, no quiere conceder a este partido más relevancia que a otros. “Nosotros jugamos finales todos los partidos, para nosotros tiene igual importancia porque ganar a cualquiera te suma una victoria”, afirmó en declaraciones a su club, que no accedió a adelantar el partido para no coincidir con el Rayo-Betis de fútbol, que empieza a las 21:00.