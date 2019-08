Pablo Almazán: "Uno siempre quiere competir con los mejores"

"¿Preparado para la ACB? Sí, lo estoy". Pablo Almazán no titubea a la hora de asegurar que está concienciado para afrontar un nuevo reto en su carrera, el de luchar en la pista en un nivel superior. "Al final, en su profesión, uno quiere competir y relacionarse con los mejores. La experiencia de los últimos años me llevó a defender los colores del Betis en ACB. Nunca se sabe lo que pasará o cómo va a ir, pero uno siempre quiere poner a prueba su máximo", señala el alero, que presumiblemente repetirá como capitán de la plantilla.

La pretemporada comenzó de forma oficial con los primeros reconocimientos médicos. En ellos estaban el granadino junto a Rinald Malmanis y Mamadou Niang. "Afronto este periodo con ilusión, ganas y energías renovadas. Tengo ganas de que vayan pasando los días y las semanas, nos vayamos conociendo todos más y construyamos un equipo", explicó Almazán, quien insiste en que intentará poner “el 100%” en el aspecto mental y en el físico en el nuevo proyecto: "Mi actitud será ésa. Cuando no lo haces así, algo falla".

Cuestionado por la plantilla, el bético reconoce que la gente nueva "tiene ganas de defender el escudo". "A nivel baloncestístico, veo una plantilla con muchas posibilidades y variantes. Hay varios jugadores que podemos estar en varias posiciones. Aunque de momento no están todos, con los que he hablado me han transmitido que tienen muchas ganas e ilusión", argumentó Almazán. "Ahora toca construir un equipo", explica. De momento son siete las caras nuevas que se darán cita en San Pablo, aunque todavía faltan dos piezas más por llegar. "Independientemente de un objetivo a medio o largo plazo, hay que hacerlo. El año pasado, los que se encargaron de fichar acertaron. Llegaron jugadores con hambre y ganas. Este verano todo va en el mismo camino, aunque dando un saltito más en la Liga. Ésta debe ser la filosofía", analizó el nazarí.

Unos que vienen y otros muchos que hicieron las maletas para marcharse. El verano fue grueso en cuanto a despedidas, pero los que se marcharon no tardaron mucho en encontrar acomodo. "El año pasado fuimos el equipo más importante de la categoría y eso te da una ventaja sobre otra gente. Estoy seguro de que a los que estuvieron con nosotros la pasada temporada les va a ir todo genial, sobre todo con la experiencia acumulada. Ojalá pudieran ascender todos", indicó Almazán. "Palma ha hecho un proyecto que va a por todas, con un importante esfuerzo económico", añadió el granadino, cuestionado por el destino de varios de sus ex compañeros.

Por segunda temporada, Almazán será el encargado de capitanear el vestuario, aunque en esta ocasión, y al contrario que el verano pasado, lo hará como uno de los cuatro veteranos que repiten. "Todo tiene que suceder de manera natural. A los nuevos les intentaremos transmitir qué es el club, su filosofía, y todo lo que significa el Betis. Los ayudaremos en lo que podamos, pero ellos también lo harán con nosotros. Tenemos jugadores con mucha experiencia en la ACB, como Nacho Martín o Albert Oliver, que podrán ayudarnos. También Tobias jugó varias temporadas. El significado de un equipo es ayudarse en todo lo que podamos", valoró.

"Todavía no he hablado con Curro (Segura)", respondió el granadino. "Pero conozco a todos los estamentos y sé que su filosofía es innegociable. El esfuerzo, las ganas, y el defender este escudo deben estar por encima de todo. Independientemente de los minutos que uno juegue y los resultados, todos estarán tranquilos y contentos si llevamos esa filosofía por bandera", explicó el alero. "A nivel personal, mi objetivo es darlo todo. No sé el protagonismo que tendré, pero siempre que se tire de mí, ayudaré en lo que pueda. Sólo así estaré tranquilo. Como colectivo, debemos conocernos e ir todos en la misma línea. La pasada temporada nos concienciamos de que debíamos ir cada día como si fuera el último. Éste es el único objetivo que importa", explicó.

Además, mandó un mensaje a la afición. "Respondieron cuando las cosas estaban peor. Estoy seguro de que esta temporada también estarán con nosotros. Este equipo luchará para que haya baloncesto en la ciudad", explicó Almazán. Palabra de capitán.