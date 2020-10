Pablo Laso: "El Betis es capaz de tener muy buenos momentos de juego"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, habló del partido ante el Coosur Betis, el segundo que jugarán en un plazo de tres días, y comentó que los verdiblancos son capaces "de tener muy buenos momentos de juego".

"Es un partido fuera de casa contra un equipo muy atlético, que juega un buen baloncesto y tiene muchos anotadores. Vamos a tener que ir preparados para un partido duro y estar centrados desde el primer momento", dijo el preparador blanco, quien pese a no haber ganado más que un partido hasta el momento, el técnico no se fía del conjunto sevillano. "La Liga es muy exigente. Han estado cerca de ganar partidos, otros no tanto, pero son capaces de tener muy buenos momentos de juego. Contra el Valencia fueron muy dominantes, estuvieron cerca de ganar a Estudiantes… Es un equipo grande y atlético que nos va a exigir", observó.

Entre Liga y Euroliga, el Madrid apenas tendrá descanso. Estudiantes, Betis y el jueves el Bayern, todo en cinco días. "En esta serie de partidos en los que hay poco tiempo de recuperación siempre tienes que estar un poco pendiente de cómo sales del día anterior, sobre todo físicamente. Para nosotros son cinco días muy exigentes, más el del Bayern del jueves. Tenemos que vigilar ese aspecto", apuntó Laso.

"Por ejemplo, los golpes o cualquier pequeña lesión como lo de Deck o Felipe Reyes del domingo. Hay que ir viendo y recuperando a la gente, más alguno que está de baja por el tema del coronavirus como Causeur", siguió el técnico.

El liderato en estos momentos no deja de ser algo casi anecdótico a estas alturas de la temporada. "Sabemos la dificultad que tienen todos los encuentros de la Liga. Cualquier partido es difícil. Esta serie de victorias lo que nos tiene que dar es confianza para seguir trabajando igual y seguir ganando partidos", declaró.

"Creo que estamos en un momento de crecimiento del equipo, con bajas y gente entrando y saliendo, y recuperando a los jugadores a su mejor nivel. Eso es lo importante más allá del liderato, aunque eso sirve para estar contentos y te da confianza", concluyó Pablo Laso.