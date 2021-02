Colea en Málaga aún la derrota ante el Coosur Betis por 78-75 y las quejas en ese partido de Joan Plaza sobre el criterio arbitral en las faltas de ataque, entendidas por parte del club malagueño y la afición como una crítica a Alberto Díaz cuando dijo que "de las 11 pérdidas tres han sido por flopping, faltas simuladas que ellos hacen; eso no es baloncesto".

Nunca se refirió el técnico al base costasoleño (de hecho, dos de esas faltas las sacan a los pívots bñeticos Jaime Fernández y Francis Alonso), pero mas de un mes después del partido Fotis Katsikaris se refirió a Plaza asegurando el programa Zona Verde de 101 Televisión: "Señalar a Alberto me parece absurdo. Sea un entrenador rival o lo árbitros. Me sorprende mucho unos comentarios de un ex entrenador suyo que diga que eso no es baloncesto".

"Nadie, ni gente a las que respetaba mucho, aunque no me respetan a mí, va a poder ensuciar mi amor por Málaga"

Plaza ha querido salir al paso y aseguró que "nunca" habló de Alberto Díaz. "Me une una gran relación con él y días después hablamos. No hay problemas con él. Me quejé de esas faltas que se producen muy lejos del aro, a 15 ó 20 metros, que es como si un camión arrolla a un peatón que se le cruza por delante al pasar por donde no debe. No es algo que yo haya estimulado nunca en mis equipos", apuntó el técnico, que añadió: "La gente auténtica del Unicaja no se va a dejar engañar por comenarios algo condicionados a los resultados. Nadie, ni algunas personas a las que yo he respetado mucho, pero ellos parece ser que no me respetan a mí o les gusta entrometerse en esto, va a poder ensuciar mi amor por Málaga ni mi respeto por el Unicaja. Aun así, si alguien se ha sentido molesto, no tengo problemas en pedir perdón a quien no lo haya entendido o crea que me excedí en esas declaraciones".