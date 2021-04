Plaza: "Un cuarto en el que te superan de 16 puntos de diferencia es para estudiarlo"

Para Joan Plaza la derrota ante el Lenovo Tenerife fue "un partido para aprender". "Hemos jugado ante un equipo que se nota que disputa doble competición, que juega a un ritmo distinto al nuestro y si encima está efectivo tirando de lejos y fuerte por dentro y nosotros estamos desacertados, especialmente al principio, hace que al final haya la diferencia que hubo", analizó el técnico.

"Hay que ver de qué manera podemos entrenar a un ritmo más fuerte, más duro, más veloz para no sufrir en el futuro lo que hemos sufrido en este partido. El equipo lo ha intentado, pero un cuarto en el que te superan de 16 puntos de diferencia es para estudiarlo. Encadenamos errores y hay que cuidar más el balón", indicó.

"En la media parte perdíamos de 21 puntos. Al final la derrota fue de 11 puntos. Está muy bien, bla, bla, bla, pero no puedes dejar que se te escapen 16 puntos como en el segundo cuarto", señaló el técnico, que añadió: "Como equipo no valoramos lo que es encadenar errores consecutivos ofensivos y defensivos. Ellos juegan un nivel de dureza grande que nosotros debemos adquirir tanto física como mentalmente para no tomar decisiones equivocadas. Porque tras fallar un tiro de tres no sirve de nada quedarse lamentándose. Hemos encadenado pérdidas, tiros malos y errores defensivos que les han permitido hacer un break muy grande".

Plaza alentó a los suyos en el descanso para seguir luchando: "Les he dicho que si querían sacábamos la badera blanca y perdíamos de 40 puntos o intentábamos el reto. Era llegar al último cuarto de 10 puntos. No fue así y después el reto fue ganar el último cuarto. El equipo quiere competir y de positivo no sólo saco ese último periodo". Sobre la facilidad con la que ganó Tenerife, apuntó: "No sólo el talento y recursos que tiene lo explica. Hay más. Ellos recordarían que en la primera vuelta sufrieron ante el Betis, como pasó aquí con el Baskonia y después en Vitoria perdimos de 20 puntos. El factor sorpresa va limitándose. Yo esperaba que saldrían con el cuchillo entrelos dientes y no fuimos capaces de frenarlo. ¿Culpables? Yo", aseguró.