Randle: El baloncesto es un juego colectivo, no sólo malabarismos

La alta capacidad que Randle tiene para manejar el balón acaba en nada (bueno) la mayoría de las veces para su equipo. Ndoye se desesperaba pidiéndole el balón arriba tras la enésima pérdida por darle un pase con bote. Y es que al base le cuesta entender el juego. Fallón en el tiro, encima, el –9 de valoración define su partido. Trata de dar el pase imposible y cuando gana la ventaja con el primer dribling vuelve hacia atrás para rizar el rizo de nuevo. Al final, en vez de jugar al baloncesto su juego de malabares acaba con una jugada enredada que suele concluir mal.

Feldeine: La defensa de Rojas lo sacó pronto del partido

Dos tiros forzados al comienzo ante la defensa de Rojas no hacían presagiar nada bueno. Y así fue. Feldeine, pese a ser el máximo anotador bético con 14 puntos, la mitad en el segundo cuarto, no fue el líder que necesitaba el equipo en este partido. Cuando el internacional dominicano no está cómodo se nota y los suyos lo echan mucho en falta.

Kay: Pasó de puntillas por el partido y eso es preocupante

Siempre destacó Plaza de Kay esos intangibles que suman. Ante el UCAM, sin embargo, no sumó ni tangibles ni intangibles. Falló bajo el aro dos fáciles canastas en un momento en el que el Betis todavía peleaba por reengancharse al encuentro y en defensa no supo imponer su físico para rebañar esos balones que permiten al equipo contragolpear.

Spires: Un regreso descafeinado tres meses después

Se alargó más de lo esperado la lesión en su mano, pero el sueco volvió a jugar más de tres meses después. Dos puntos y tres rebotes en más de 16 minutos fue su escasa aportación. El ala-pívot es el fichaje para Plaza en esta recta final del campeonato, así que más vale que se active para aportar algo más a un equipo que necesita que todos sumen.