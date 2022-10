¿Por qué no se puede comprar ni agua en San Pablo para ver al Betis?

Cualquiera de los aficionados que hayan ido a San Pablo a ver alguno de los partidos que el Betis Baloncesto ha disputado como local no ha podido comprar nada para beber. Tampoco acceder al recinto con alguna botella desde fuera. No se puede comprar el Palacio de los Deportes durante los encuentros de laLiga Endesa ni una botella de agua, lo cual parece bastante extraño y es algo por lo que el aficionado está mostrando su queja.

Cuestionadas las dos partes implicadas sobre este asunto, la solución parece fácil si se quiere poner remedio, ya que no hay impedimentos en que el club asumiera dicha función para que sus abonados y aficionados tuvieran un punto en el que avituallarse, pero las posturas de las partes están distanciadas más allá de las cuestiones legales.

Según la entidad verdiblanca, se sacó a concurso las barras del pabellón junto al bar del exterior de la instalación y el proceso quedó vacío. Ahora se ha separado el concurso y según ordenanzas locales para eventos hay que pagar un canon por cada una de las barras que se monten. "El club nunca ha intermediado ni nunca se ha llevado ningún beneficio por las barras. Ahora ha preguntado a empresas, pero responden que pagando el canon no podrían asumirlo". Fuentes consultadas por el consistorio matizan este punto: hay una ordenanza pública que cumplir y obligatoria para todos que establece un canon es de 100 euros por barra y evento y desde el Betis se apunta que las empresas consultados lo ven deficitario. Hay que recordar que el club apenas llega a los 2.000 abonados.

¿A ninguna empresa le compensa poner una barra en San Pablo por 100 euros? ¿Si es ese el precio, no lo puede asumir el Betis para darle un servicio necesario a sus abonados y aficionados? Resulta extraño cuando en los partidos de rugby, por ejemplo, no falta una barra ni casi en cualquier evento deportivo. ¿Cuál es el problema? Puede que la escasa asistencia a San Pablo no atraiga a empresas, que tienen unos gastos en cuanto a altas en seguridad social y compra de productos, pero que a poco que vendieran en el pabellón sevillano sería recuperable.

En el club heliopolitano se insiste en que "no es competencia del Betis", el tema de las barras, aunque tiene cedido el uso del pabellón y, en algún sentido, es el promotor del evento deportivo que en su interior se realiza. "Nunca ha intervenido el club ni siendo Baloncesto Sevilla en el tema barras. Ni el dinero ha ido nunca para la entidad", se recuerda. Con todo, "se está hablando para encontrar soluciones, pero que por ahora ninguna empresa asume ese canon”, señalan desde el Betis, que “evidentemente estima que no debe pagarlo". "Se está hablando de todos los posibles escenarios y cómo encontrar soluciones". Le urge encontrar soluciones, ya que a partir de 2023 será obligatorio por ley que en los eventos deportivos (y festivales y conciertos) se dé agua gratis con la posibilidad de usar envases reutilizables como medida para luchar contra la generación de residuos.

Aun sin encontrar una empresa que se haga cargo de esto, el Betis sí podría pagar los 100 euros por partido de canon y montar una barra. O 200 euros y disponer de dos si quisiera dar un servicio necesario a sus abonados, como sí disfrutan quienes tienen acceso a la sala VIP que la entidad tiene en San Pablo, en la que se sirve gratuitamente comida y bebida.

En la reciente Supercopa, cuyo fin de semana el pabellón registró entradas de más de 6.500 aficionados por jornada, sí hubo barras para que el seguidor del baloncesto pudiera adquirir comida y bebida.