Marko Todorovic: "Hay cosas que mejorar que dependen sólo de nosotros"

Si alguna conclusión buena se puede sacar de una derrota de 42 puntos es que parece que hay amor propio en el vestuario. Ha escocido esa derrota. El orgullo está tocado en el Coosur Betis y el análisis autocrítico en la plantilla ha sido profundo. Al menos eso se desprende de las palabras de Marko Todorovic, un tipo cabal que es consciente de que lo del domingo ante el Manresa no se puede volver a repetir. Un serio toque de atención para lo que se les viene en la Liga Endesa y el montenegrino pone en el punto de mira a la plantilla como responsable, con la esperanza de que sea "un punto de inflexión".

"Es verdad que sufrimos una derrota bastante dura en casa y siempre que pasan estas cosas los primeros días son un poco duros. Hemos entrenado de forma diferente. Una sesión de vídeo y una reunión bastante más larga de lo que solemos hacer. Como tiene que ser para reaccionar. Hemos visto los fallamos que cometimos, aunque ya los sabíamos, porque perder por tantos puntos no es por una cuestión táctica o de acierto, sino un tema mental. Tenemos que mejorar en muchos aspectos de mentalidad y esfuerzo constante. Sabemos cuál es el camino para competir el domingo", indicó el montenegrino, sin poner paños calientes: "Para perder un partido por 42 puntos no sólo ha pasado una cosa. Han pasado muchas cosas y ninguna a nuestro favor. Hicimos un partido malo no, malísimo, y el Manresa hizo un partido muy bueno, con mucho acierto, movimiento de balón y muy generosos en todos los aspectos, tanto ofensiva como defensivamente. Corrieron el campo mejor que nosotros y al final cuando se junta todo eso pasa lo que pasa".

Pero el aviso ha llegado en la jornada 3, así que "ojalá más adelante haya que acordarse de esto como algo positivo". Y es que en el vestuario los problemas estaban detectados de antes: "Aun ganando al Andorra, Plaza no estuvo contento, y con razón. Fue un partido que tuvimos tramos muy buenos, pero también otros muy malos. Está bien quedarse con lo positivo cuando se gana, pero estábamos advertidos y no supimos mejorarlo en estos dos últimos encuentro. Es importante que estemos todos unidos y trabajando en el mismo camino, porque en la ACB si no compites al 100% y haces las cosas como hay que hacerlas te gana cualquiera. Y eso es lo que nos pasó el otro día, aunque nadie lo hubiera dicho antes de empezar el partido", señaló.

Equilibrar y mejorar el balance defensa-ataque es fundamental para un Betis que debe mejorar varios aspectos. "Hemos encajado muchos puntos en las tres primeras citas, pero ofensivamente tampoco estuvimos bien. Son detalles pequeños, pero los tenemos que corregir. Por ejemplo la velocidad en la que vamos a bloquear, la velocidad en la que nos vamos sin balón, la velocidad desde que recibo el balón hasta que paso... Todos esos detalles depende de nosotros, de nuestra voluntad. Poner un bloqueo duro para que mi compañero pueda tirar como si estuviera haciendo algo para mí. Todo esto es en lo que hay que pensar", afirmó.

Y los árbitros no son ninguna excusa. Es cierto que el criterio a la hora de pitar faltas no está pareciendo igual para unos y otros en los duelos, pero esotambién es un problema que depende del Betis cambiarlo. "No me gusta hablar de los árbitros de la ACB, porque he jugado en muchas ligas diferentes y no hay mejores colegiados que los de aquí. El nivel en la Liga Endesa es muy alto. Ellos dicen que se pueden equivocar en 15 jugadas durante un partido, pero nosotros como equipo nos equivocamos en 300 en el último partido. Uno se va fuera y ve el nivel de los árbitros y cómo pueden perjudicar un encuentro. Aquí pueden equivocarse, como todos, pero no deciden los partidos. Soy el que más protesta y hablo mucho con ellos antes y después de los choques. Saben que voy a protestar, pero después de cada partido los felicito por su trabajo y me disculpo por mi actitud si les ha molestado. Todos los entrenadores me riñen por eso. No soy jugador que le piten técnicas porque no falto respeto nunca", matixó Todorovic, que dio con unas de las claves a cambiar por el conjunto verdibanco: "Es posible que el criterio sea diferente, pero hay veces que al equipo que juega menos duro le pitan más faltas cuando eleva su nivel y se nota el cambio. De esto es lo que hay que aprender, porque lo peor para mí es irme a casa después de haber jugado un partido blando, salir con cinco faltas y perdido por 40 puntos. Es lo que nos pasó el otro día. Fuimos más blandos que ellos y cometimos más faltas. Eso no puede ser".

En lo personal, el pívot se encuentra a gusto siendo "una de las referencias del equipo". "Yo trato de encontrar mi sitio en el juego. No hay muchos sistema para mí en el poste bajo. Estoy encantado con mi rol y estoy en una posición en la que mejor se me puede aprovechar para el equipo, porque me muevo también por fuera al ser un buen pasador, aunque tengo que hacer mejores bloqueos para los compañeros".

Otro aspecto importante es el necesario paso adelante que deben dar jugadores que en la pretemporada destacaron y ahora, como Evans y Bleijenbergh, parece que están pagando la inadaptación a la ACB: "Ellos desde el primer momento lo están dando todo para hacerlo bien. Están entrenando muy bien, pero la ACB es la mejor liga de Europa por algo. Quizá a ellos les está costando un poco más adaptarse, pero no tengo dudas de que lo van a conseguir porque tienen mucho talento. Los compañeros también tenemos que ayudarlos, porque esto no es cosa de uno solo. Todos podemos ayudar a que ellos sean mejores.", finalizó.